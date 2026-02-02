Care este viziunea Chinei pentru supremația în inteligența artificială: „Mișcă-te rapid, dar respectă regulile”

China vrea să devină lider mondial în dezvoltarea inteligenței artificiale de ultimă generație, dar își dorește, de asemenea, ca firmele din domeniu să respecte un set strict de reguli, scrie The New York Times.

Președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat în fața unui grup de oficiali din domeniul inteligenței artificiale că statul chinez este în pragul unei „revoluții tehnologice majore care va crea o nouă epocă”. Inteligența artificială va transforma lumea la fel cum a făcut-o motorul cu aburi, electricitatea sau internetul, a spus Xi. Cu toate acestea, noile tehnologii nu trebuie să fie lăsate să „scape de sub control”, a avertizat Xi Jinping în timpul unei sesiuni pentru liderii Partidului Comunist Chinez.

Guvernul de la Beijing împinge companiile chineze de inteligență artificială să facă două lucruri simultan: 1) să acționeze rapid, astfel încât China să își poată depăși rivalii internaționali și 2) să fie în fruntea schimbării tehnologice, respectând în același timp un set de reguli din ce în ce mai complex.

Companiile chineze sunt obligate de Partidul Comunist să respecte un set de reguli

Atunci când Zhipu AI, unul dintre cele mai promițătoare start-up-uri de inteligență artificială din China, a depus cererea pentru listarea la bursă, a avertizat investitorii cu privire la povara substanțială a respectării a șase sau mai multe reglementări legate de inteligența artificială. Similar cu OpenAI, Zhipu dezvoltă modele și aplicații de inteligență artificială pe care le utilizează, cum ar fi chatbot-ul ChatGLM.

Internetul a fost văzut inițial ca o amenințare existențială pentru Partidul Comunist din China, dar Beijingul l-a înfrânt printr-un sistem de cenzură și control strict asupra celor mai mari companii de internet din China. Inteligența Artificială prezintă în acest moment o dilemă similară.

Rivalii chinezilor operează cu mai puține reglementări

Barierele de reglementare impuse de guvernul chinez adaugă un nivel de constrângere pentru firme chineze precum Alibaba, DeepSeek și Zhipu, care trebuie să dezvolte sisteme de inteligență artificială la fel de puternice ca ale rivalilor străini, precum OpenAI și Anthropic, care operează cu mai puține reglementări decât concurenții lor globali.

Companiile tehnologice trebuie să ofere Partidului Comunist detalii despre orice modificare a algoritmilor

Încă din 2022, companiile tehnologice chineze sunt obligate să furnizeze guvernului detalii despre algoritmii din spatele tehnologiilor lor. Prin urmare, companiile trebuie să informeze guvernul de la Beijing despre cum funcționează aplicațiile lor și să-i țină pe oficiali la curent pe măsură ce tehnologia avansează. Cu cât este mai mare influența pe care autoritățile de reglementare o percep că o aplicație o are asupra opiniei publice, cu atât îi acordă o atenție mai mare.

După ce ChatGPT a declanșat o frenezie globală pentru chatboți, oficialii chinezi au anunțat rapid proiecte de reguli pentru sistemele de inteligență artificială capabile să răspundă la întrebări, să poarte conversații și să creeze imagini și videoclipuri. Aceste reguli sunt menite, în principal, să cenzureze informațiile care denigrează Partidul Comunist Chinez.

