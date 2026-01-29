Prima pagină » Comunicate de presă » Cadastru gratuit? Fondurile europene salvează zonele sărace

29 ian. 2026, 11:42, Comunicate de presă
Înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară presupune costuri însemnate pentru efectuarea măsurătorilor și întocmirea documentațiilor cadastrale.

În special în mediul rural, procentul de înregistrare  a proprietăților la cererea proprietarilor, este foarte redus din cauza costurilor ridicate de întocmire a documentației cadastrale de către persoanele autorizate.

Pentru a asigura înregistrarea tuturor proprietăților, ANCPI derulează Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) care prevede înscrierea, gratuit pentru cetățeni, a tuturor imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Pentru realizarea înregistrării sistematice în 660 de comune, ANCPI beneficiază de fonduri europene, în prezent fiind în derulare Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027.

Proiectul vizează înregistrarea gratuită a peste 5,7 milioane de hectare, iar finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile și din contribuția națională de la bugetul de stat. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 757.573.628,11 lei, din care 567.796.123,70 lei reprezintă fonduri europene nerambursabile, iar 189.777.504,41 lei contribuția națională.

Realizarea înregistrării sistematice cu fonduri europene în cele 660 de comune va contribui în princial la dezvoltarea acestor zone.

Comunele din Proiectul major au fost selectate avându-se în vedere criterii precum: zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate, localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României și localităţi care implementează sau sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe.

Prin acest mecanism de finanțare, Uniunea Europeană susține dezvoltarea unui sistem cadastral modern, esențial pentru funcționarea eficientă a administrației și economiei.

De ce finanțează Uniunea Europeană acest program?

Uniunea Europeană sprijină astfel de proiecte deoarece:

  • un sistem cadastral și de carte funciară complet și actualizat este o bază pentru dezvoltarea infrastructurii și investițiilor;
  • înregistrarea proprietăților este esențială pentru realizarea tranzacțiilor imobiliare, pentru accesarea creditelor și a finanțărilor;
  • datele cadastrale și de carte funciară corecte susțin dezvoltarea rurală, accesul și utilizarea eficientă a fondurilor europene;
  • proiectul contribuie la digitalizarea serviciilor publice și la creșterea transparenței administrative.

Prin urmare, înregistrarea sistematică este gratuită pentru cetățeni deoarece costurile sunt acoperite din fonduri europene și din veniturile proprii ale ANCPI, în cadrul unui proiect de interes public, cu beneficii pe termen lung pentru comunități și economie.

Află mai multe informații pe: www.ancpi.ro/pnncf/.

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

 PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

