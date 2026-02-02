Prima pagină » Știri politice » Oana Țoiu, invitată la Washington de secretarul SUA, Marco Rubio. Care este scopul vizitei ministrului român

Oana Țoiu, invitată la Washington de secretarul SUA, Marco Rubio. Care este scopul vizitei ministrului român

Ruxandra Radulescu
02 feb. 2026, 15:35, Știri politice
Oana Țoiu, invitată la Washington de secretarul SUA, Marco Rubio. Care este scopul vizitei ministrului român
Oana Țoiu, invitată la Washington de secretarul SUA, Marco Rubio. Care este scopul vizitei ministrului român

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va face o vizită de lucru la Washington, în perioada 3-6 februarie, la invitația secretarului de stat al SUA, Marco Rubio.

Delegația condusă de ministrul de Externe, va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată în data de 4 februarie 2026, la Washington D.C. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe, acest summit urmărește întărirea cooperării internaționale pentru a asigura lanțuri de aprovizionare sigure și diversificate, la nivel bilateral, cât și UE-SUA.

„Întâlnirea vizează abordarea strategică asupra domeniului, urmând să fie discutate, pe parcursul anului, propuneri de parteneriate comerciale, în baza unui grup de lucru tehnic la nivelul Guvernului României, pentru facilitarea investițiilor strategice în domeniu.

Consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic, precum și dezvoltarea oportunităților pentru investiții comune fac parte din obiectivele cheie ale Guvernului României în acest an și din creșterea poziționării României ca actor cheie european pentru autonomia strategică în domeniul esențial al mineralelor rare”, se arată în comunicatul Ministerului de Externe.

Delegația României este alcătuită din șeful cancelariei premierului, Mihai Jurca, și consilierul prezidențial pentru politici economice şi sociale, Radu Burnete.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Sorin Grindeanu, președintele PSD, exclude scenariul unui guvern minoritar: „Nu se poate”. Când decide PSD dacă iese de la guvernare
16:00
Sorin Grindeanu, președintele PSD, exclude scenariul unui guvern minoritar: „Nu se poate”. Când decide PSD dacă iese de la guvernare
FLASH NEWS Avertismentul lui Toni Neacșu la începutul noii sesiuni parlamentare: „Strategia Guvernului va fi evitarea Parlamentului și legiferarea pe calea OUG”
14:58
Avertismentul lui Toni Neacșu la începutul noii sesiuni parlamentare: „Strategia Guvernului va fi evitarea Parlamentului și legiferarea pe calea OUG”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu merge în vizită oficială în Israel. Șeful PSD se va întâlni cu președintele Isaac Herzog și cu premierul Benjamin Netanyahu
14:38
Sorin Grindeanu merge în vizită oficială în Israel. Șeful PSD se va întâlni cu președintele Isaac Herzog și cu premierul Benjamin Netanyahu
NEWS ALERT Maia Sandu, propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace: „S-a aflat în prima linie a apărării democrației în Europa”
12:44
Maia Sandu, propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace: „S-a aflat în prima linie a apărării democrației în Europa”
FLASH NEWS 🚨 Premierul ar putea cere vot de încredere în ședința PNL. Bolojan, în ședința de la grup: „Vă cer să nu ne torpilăm” – SURSE
11:35
🚨 Premierul ar putea cere vot de încredere în ședința PNL. Bolojan, în ședința de la grup: „Vă cer să nu ne torpilăm” – SURSE
NEWS ALERT Parlamentul începe prima sesiune a anului. Guvernul Bolojan vrea să își asume răspunderea pe reforma administrației, opoziția pregătește moțiuni
10:29
Parlamentul începe prima sesiune a anului. Guvernul Bolojan vrea să își asume răspunderea pe reforma administrației, opoziția pregătește moțiuni
Mediafax
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Digi24
Declarație șocantă a unui primar liberal: „Cel care nu muncește nu merită să trăiască"
Cancan.ro
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: Ne…
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Mediafax
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total
Click
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Digi24
Un stejar contemporan cu regele Ludovic al XIV-lea, tăiat în Franţa: „Povestea nu se oprește aici”
Cancan.ro
Câți euro a primit eliminata Marina Dina, pentru cele 4 săptămâni la Survivor de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Descopera.ro
Povestea omului care a traversat Polul Nord pe jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Rechinilor albi le crește un nou tip de dinți pe măsură ce îmbătrânesc
CONTROVERSĂ Decizia luată de hoteluri a stârnit revoltă în jurul clienților. Se desființează ușile de la toalete
16:41
Decizia luată de hoteluri a stârnit revoltă în jurul clienților. Se desființează ușile de la toalete
INEDIT Formula lubrifiantului legendar WD-40 este atât de secretă, încât actualul director a aflat-o abia după 30 de ani de muncă în companie
16:36
Formula lubrifiantului legendar WD-40 este atât de secretă, încât actualul director a aflat-o abia după 30 de ani de muncă în companie
EXCLUSIV Cristoiu, după momentul Neatza cu Răzvan și Dani: Nicușor Dan nu are nicio legătură cu funcția de președinte/E emisiune de chiloțăreală
16:21
Cristoiu, după momentul Neatza cu Răzvan și Dani: Nicușor Dan nu are nicio legătură cu funcția de președinte/E emisiune de chiloțăreală
ECONOMIE Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele 
16:05
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele 
FLASH NEWS Cartofi gratis la Berlin: Cum încearcă fermierii germani să „scape“ de cea mai mare recoltă din ultimii 25 de ani
16:05
Cartofi gratis la Berlin: Cum încearcă fermierii germani să „scape“ de cea mai mare recoltă din ultimii 25 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe