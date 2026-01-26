Prima pagină » Comunicate de presă » ARCMEDIA, liderul absolut al internetului din România. Peste 8,7 miliarde de vizualizări pe rețelele sociale în 2025

ARCMEDIA, liderul absolut al internetului din România. Peste 8,7 miliarde de vizualizări pe rețelele sociale în 2025

26 ian. 2026, 19:13, Comunicate de presă
ARCMEDIA, liderul absolut al internetului din România. Peste 8,7 miliarde de vizualizări pe rețelele sociale în 2025
Galerie Foto 6

ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, conduce detașat clasamentul grupurilor de presă la nivel national începând cu luna decembrie 2025, potrivit cifrelor furnizate de SATI, și este liderul absolut al internetului în România cu peste 8,7 miliarde de vizualizări pe rețelele sociale în 2025.

Acest trend se menține de la finalul anului 2025, când ARCMEDIA a obținut prima poziție, devansând cu mult grupurile Ringier, DIGI România, Intact Media Group sau PRO TV conform cifrelor furnizate prin intermediul SATI (Studiul de Audiență și Trafic de Internet), la nivelul grupurilor de presă.

Site-urile din cadrul ARCMEDIA (singurul din Top 3 companii de presă online cu capital 100% românesc) au înregistrat în data de 25 ianuarie 2026 un total de 1,569.101 de cititori unici. Astfel, ARCMEDIA a detronat toate celelalte trusturi de presă online din România.

Locul doi a fost ocupat de grupul Digi România, cu un total de 1,391.706 de utilizatori unici, iar podiumul a fost completat de Ringier, cu 1,260.384 de cititori unici.

Totodată, pe rețelele sociale, conturile asociate site-urilor din grupul ARCMEDIA au înregistrat peste 8.7 miliarde de vizualizări în ultimul an pe TikTok, Instagram, Facebook și YouTube.

Cele mai multe vizualizări fiind înregistrate pe Facebook – 5,5 miliarde de vizualizări, TikTok – peste 2 miliarde de vizualizări, YouTube – peste 250 de milioane de vizualizări și Instagram – peste 850 de milioane de vizualizări.

Despre ARCMEDIA

ARCMEDIA este un grup media fondat și deținut de antreprenorul și jurnalistul Radu Budeanu, care reunește sub aceeași umbrelă unele dintre cele mai relevante și influente branduri media din România.

Portofoliul ARCMEDIA include agențiile de știri și imagini Mediafax și Mediafax Foto, precum și publicațiile Gândul, G4Media, CANCAN, Ciao, G4Food, Economedia, ProSport, Promotor, Ce se întâmplă, doctore?, Descoperă, go4it, go4games, Liga2, Râzi cu lacrimi, Apropo, TechRider și Pets&Cats.

ARCMEDIA – Unim Perspective

Autorul mai recomandă:

ARCMEDIA, nr. 1 detașat în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național, în luna decembrie

ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, își continuă demersurile de implementare a unei strategii integrate de dezvoltare

ARCMEDIA își consolidează portofoliul producțiilor video: Dan Capatos se alătură echipei CANCAN începând cu ianuarie 2026!

ARCMEDIA aduce bucuria Crăciunului mai aproape de copiii care au cea mai mare nevoie

Recomandarea video

Mediafax
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
Digi24
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria. Ce i-a stricat planul
Cancan.ro
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
Cancan.ro
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Studiu-pilot fără precedent în Marea Britanie privind limitarea accesului copiilor la rețelele sociale
CONTROVERSĂ Se zguduie relația Chișinău – Paris? Franța suspendă importul și comercializarea produselor fanion din Republica Moldova
20:05
Se zguduie relația Chișinău – Paris? Franța suspendă importul și comercializarea produselor fanion din Republica Moldova
NEWS ALERT Ministrul Justiției, detalii despre scăderea vârstei la care minorii răspund penal, după cazul copilului ucis de alți 3 copii. Care sunt variantele
20:05
Ministrul Justiției, detalii despre scăderea vârstei la care minorii răspund penal, după cazul copilului ucis de alți 3 copii. Care sunt variantele
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 27 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
19:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 27 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
Ilie Bolojan, surprins alături de Mihai Morar, susținător declarat al premierului. Oradea a băgat 1 milion de euro în „Orașul Faptelor Bune”, proiect Radio ZU
19:19
Ilie Bolojan, surprins alături de Mihai Morar, susținător declarat al premierului. Oradea a băgat 1 milion de euro în „Orașul Faptelor Bune”, proiect Radio ZU
CONTROVERSĂ Radu Miruță nu și-a cerut scuze pentru declarațiile despre Ceaușescu, dar recunoaște că a ales o „exprimare nefericită”
18:56
Radu Miruță nu și-a cerut scuze pentru declarațiile despre Ceaușescu, dar recunoaște că a ales o „exprimare nefericită”
FLASH NEWS Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria, dar nu a reușit să pornească locomotiva. Ce a făcut bărbatul, după ce a fost prins
18:52
Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria, dar nu a reușit să pornească locomotiva. Ce a făcut bărbatul, după ce a fost prins

Cele mai noi

Trimite acest link pe