Cel mai mare magazin de gustări din lume vinde peste 30.000 de tipuri de gustări din 70 de țări.

Snack Kingdom, cel mai mare magazin de gustări din lume, are o suprafață de peste 12.000 de metri pătrați și vinde peste 35.000 de gustări diferite din întreaga lume, relatează Oddity Central.

Creat de cel mai mare lanț de magazine de gustări din China, Snack Kingdom, recent deschis în Piața Furong din Changsha, reunește peste 6.500 de mărci de gustări din întreaga lume. Cu 12.000 de metri pătrați de spațiu operațional și peste 35.000 de gustări, Snack Kingdom a primit certificarea Guinness World Record ca „Cel mai mare magazin de gustări din lume” în ziua inaugurării sale, 17 aprilie.

Snack Kingdom a fost conceput ca o experiență unică pentru cumpărători. Intrarea este un lung „coridor de gustări” alcătuit din vitrine de sticlă care prezintă diverse tipuri de gustări colorate și este menit să ofere vizitatorilor o idee despre ce se pot aștepta în interior.

Peste 3.500 de tipuri de tăiței instant

Secțiunea „Orașul Tăițeilor Instant” a magazinului prezintă peste 3.500 de tipuri de tăiței instant, atât autohtoni, cât și din alte regiuni ale lumii. Aici se găsesc de la tipuri clasice la specialități rare despre care majoritatea oamenilor nici măcar nu au auzit.

Secțiunea de cola ocupă două rafturi lungi, cu mai multe niveluri, prezentând cola din aproximativ 20 de țări. Pe lângă varietățile clasice de la mărci cunoscute precum Coca-Cola și Pepsi, vizitatorii se pot aștepta să găsească varietăți mai puțin cunoscute, cum ar fi cola sărată.

Snack Kingdom este menit să funcționeze ca un magazin propriu-zis, deși a fost dificil să țină pasul cu cererea încă de la deschidere. Pe 19 aprilie, la doar două zile după marea deschidere, conducerea a anunțat că suspendă vânzările pentru câteva zile pentru a rezolva mai multe probleme, inclusiv reaprovizionarea, eficiența caselor de marcat și capacitatea sistemului. Între timp, vizitatorii sunt încă bineveniți să viziteze Snack Kingdom, să descopere secțiunile diferite și să facă fotografii.

Interesant este că Changsha găzduiește și un magazin de gustări de dimensiuni mari, care oferă versiuni gigantice ale unor gustări populare, cum ar fi pungile de chipsuri Lay’s, fursecurile Oreo și tăițeii instant, toate disponibile pentru cumpărare.

Recomandările autorului:

Tesla are concurență. Apare un nou SUV electric mai ieftin și cu autonomie mai mare

BBC revine în România și lansează un portal de știri

Sursă foto: Captură video Youtube ABS-CBN News