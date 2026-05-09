Comunicat de presă | Taxarea nediferențiată a produselor cu nicotină ar putea alimenta o nouă epidemie de fumat în Europa

Un grup de 26 de experți avertizează că ignorarea diferențelor dintre produsele cu tutun și nicotină riscă să perpetueze un obicei care ucide milioane de oameni anual

O nouă dezbatere tensionată se conturează la Bruxelles, unde viitoarea revizuire a Directivei privind produsele din tutun (TPD) riscă să fie construită, potrivit unor experți, pe o premisă greșită: tratarea tuturor produselor care conțin nicotină ca fiind la fel de dăunătoare.

Într-o scrisoare oficială adresată Comisiei Europene și Ursulei von der Leyen, 26 de medici, cercetători și specialiști în sănătate publică din mai multe state membre trag un semnal de alarmă: o reglementare și o taxare nediferențiată ar putea avea efectul invers celui dorit: menținerea dependenței de țigările clasice și, implicit, perpetuarea unei crize majore de sănătate publică.

Potrivit relatărilor din presa internațională, inclusiv Europa Press, experții atrag atenția că politicile actuale riscă să ignore diferențele fundamentale dintre produsele care ard tutunul și alternativele fără ardere, precum țigările electronice sau produsele care încălzesc tutunul. Aceștia subliniază că „tratarea tuturor produselor cu nicotină ca având același impact asupra sănătății reprezintă un risc major” și nu reflectă realitatea științifică.

Fumatul, un flagel care ar putea fi perpetuat prin politici greșite

Datele sunt clare: țigările rămân principalul vinovat pentru milioane de decese anuale la nivel global. Experții explică faptul că problema majoră nu este nicotina în sine, ci arderea tutunului, proces care generează substanțe toxice responsabile pentru cancer, boli cardiovasculare și afecțiuni pulmonare grave.

„Țigările sunt unice prin toxicitatea lor, deoarece implică arderea tutunului. Produsele alternative nu sunt lipsite de riscuri, dar nici comparabile ca nivel de pericol.”, se arată în scrisoare.

În acest context, aplicarea acelorași taxe și restricții pentru produse fundamental diferite ar putea descuraja fumătorii să facă trecerea la alternative mai puțin nocive. În lipsa unei diferențieri, alegerea devine simplă: mulți consumatori vor rămâne la țigările clasice.

Alternativa ignorată

Semnatarii scrisorii susțin că întrebarea corectă pentru factorii de decizie nu este dacă aceste produse sunt complet sigure – pentru că nu sunt – ci dacă sunt mai puțin dăunătoare decât fumatul.

Această abordare este esențială, mai ales pentru fumătorii adulți care nu renunță complet la nicotină, dar sunt dispuși să treacă la produse mai puțin dăunătoare.

„Pentru mulți utilizatori, alternativa reală nu este abstinența, ci continuarea fumatului.”, avertizează experții.

Riscul unei politici care protejează, involuntar, țigările

În paralel, Comisia Europeană și-a propus un obiectiv ambițios: o „generație fără tutun” până în 2040, definită prin reducerea consumului sub pragul de 5%. Însă, potrivit semnatarilor, o taxare uniformă și lipsită de nuanțe riscă să producă exact opusul: protejarea pieței de țigări și încetinirea scăderii numărului de fumători.

Publicații precum El Español și La Razón au relatat că experții cer o reevaluare a abordării, insistând pe ideea că politicile trebuie să reflecte dovezile științifice și să recunoască diferențele de risc între produse.

Prin urmare, într-un moment în care Europa încearcă să reducă drastic fumatul, miza nu mai este doar reglementarea, ci corectitudinea acesteia. Fără o diferențiere clară între produse, avertizează experții, politicile fiscale și de sănătate publică ar putea contribui, paradoxal, la menținerea dependenței de cel mai periculos tip de consum: fumatul clasic.

