Galați, punct de întâlnire pentru medicina multidisciplinară: „Afecțiunile musculo-scheletale – abordare multidisciplinară clinico-imagistică”

Galați, România – În perioada 15–16 mai 2026, Sala de Conferințe a Grădinii Botanice din Galați va găzdui prima ediție a conferinței „Afecțiunile musculo-scheletale – abordare multidisciplinară clinico-imagistică”, un eveniment medical de anvergură dedicat colaborării interdisciplinare în diagnosticul și tratamentul patologiilor musculo-scheletale.

Evenimentul reunește specialiști din domenii esențiale precum ortopedie, reumatologie, recuperare medicală, neurologie, neurochirurgie și imagistică medicală, pornind de la o realitate tot mai evidentă în practica medicală: pacientul nu prezintă „cazuri pe specialități”, ci probleme complexe care necesită o abordare integrată.

„Medicina modernă nu mai poate funcționa fragmentat. Diagnosticul corect și tratamentul eficient apar atunci când clinicianul și imagistul lucrează împreună, într-un dialog real, având pacientul în centrul deciziei medicale”, subliniază organizatorii conferinței.

Un cadru pentru dialog și soluții reale

Conferința își propune să creeze un spațiu deschis pentru prezentarea de cazuri clinice, dezbaterea dilemelor de diagnostic și împărtășirea soluțiilor validate în practică. Programul include 34 de prezentări susținute de lectori de prestigiu din centre universitare importante precum București, Timișoara și Iași.

Participanții vor beneficia de:

• 12 puncte EMC pentru medici

• 12 puncte EMC pentru asistenți medicali (OAMGMAMR)

Leadership academic de excepție

Președintele conferinței este Prof. univ. Dr. Nicolae Sârbu, personalitate recunoscută internațional în imagistica medicală, cu o vastă experiență profesională în străinătate și multiple certificări europene.

Evenimentul se desfășoară sub egida unor președinți de onoare de marcă:

• Prof. univ. Dr. Aurel Nechita

• Prof. univ. Dr. Florin Bîrsășteanu

• Prof. univ. Dr. Doina Carina Voinescu

Aceștia reprezintă repere importante în dezvoltarea medicinei românești și susțin activ inițiativele care promovează colaborarea interdisciplinară.

Speakeri de renume

Lista lectorilor include specialiști din multiple centre universitare, acoperind o gamă largă de expertiză clinică și imagistică, printre care:Florin Bîrsășteanu, Doina Carina Voinescu, Dragoș Cuzino, Vladimir Ene, Nicolae Sârbu, Mihaela Sârbu, Camelia Ralea, Cătălin Grigorică, Liliana Dragomir, Sebastian Ralea, Dorin Panait, Radu Chindea, Cristina Văcărescu, Claudiu Tănase, Ana-Maria Făt, Alexandru Stavrică, Loredana Pascu, Simona Pintilie, Marcela Dragomir, Florentin Dimofte, Florentina Năstase, Constantin Eugurof, Georgiana Chipirliu-Iancu, Daniela Ene și Ioan Codorean.

Detalii organizatorice

15 mai 2026: 09:00 – 18:00

16 mai 2026: 09:00 – 12:00🕗 Înregistrare participanți: începând cu ora 08:00📍 Locație: Sala de Conferințe, Grădina Botanică Galați

O invitație la construcție profesională

Această primă ediție marchează începutul unei inițiative care își propune să consolideze o comunitate medicală bazată pe colaborare, dialog și schimb real de experiență.

„Ne dorim un cadru profesionist, dar în același timp deschis și colegial, unde întrebările sunt încurajate, iar dialogul este la fel de valoros ca prezentările”, transmit organizatorii.

Medicii și asistenții medicali sunt invitați să ia parte la acest eveniment și să contribuie la dezvoltarea unei abordări moderne, integrate, în beneficiul pacientului.

Contact și înscrieri:Înscrierile se fac începând cu ora 08:00 în ziua evenimentului.