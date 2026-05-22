Pentagonul publică a doua tranșă de documente „inedite” despre OZN-uri. Noile imagini arată obiecte zburătoare cu forme ciudate

Pentagonul a desecretizat vineri o nouă tranșă de documente și înregistrări despre OZN-uri în cadrul programului PURSUE.

Programul PURSUE a fost lansat la ordinul președintelui Donald Trump, care a cerut agențiilor federale să acorde transparență maximă în privința documentelor despre extratereștri și fenomene aeriene neidentificate (OZN-uri).

Prima tranșă de documente, desecretizată pe 8 mai, a inclus publicarea a peste 160 de dosare guvernamentale istorice. Printre acestea s-au numărat și rapoarte din timpul Războiului Rece, înregistrări video militare și fotografii de arhivă, inclusiv cele din timpul misiunilor Apollo pe Lună.

„Departamentul Apărării este în concordanță cu președintele Trump pentru a aduce o transparență fără precedent în ceea ce privește înțelegerea de către guvernul nostru a fenomenelor anormale neidentificate. Aceste dosare, ascunse în spatele clasificărilor, au alimentat mult timp speculații justificate – și este timpul ca poporul american să vadă singur acest lucru. Această publicare a documentelor declasificate demonstrează angajamentul sincer al administrației Trump față de o transparență fără precedent”, se arată în comunicatul secretarului Apărării, Pete Hegseth.

În același timp, autoritățile americane spun că documentele publicate fac parte din cazuri nerezolvate, ceea ce înseamnă că guvernul american nu a fost capabil să ia o decizie definitivă cu privire la natura fenomenelor observate.

