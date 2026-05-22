Koveși atacă autoritățile din Grecia. Parchetul European activează „butonul nuclear” și acuză autoritățile elene de obstrucționarea anchetei

Laura Codruța Kovesi a trimis o scrisoare oficială către Comisia Europeană prin care cere blocarea banilor europeni pentru Grecia. Șefa Parchetului European folosește astfel cea mai dură pedeapsă de la Bruxelles.

”Modificarea pripită a Codului de procedură penală al Greciei, care instituie o procedură specială pentru infracțiunile grave comise de deputați, are un efect negativ asupra capacității EPPO de a investiga și urmări penal în mod eficient infracțiunile care țin de competența sa în Grecia. În plus, refuzul recent al Consiliului Superior al Magistraturii din Grecia de a recunoaște pe deplin efectul deciziei luate de Colegiul EPPO la 12 noiembrie 2025, de a reînnoi mandatul a trei procurori europeni delegați pentru o perioadă de 5 ani, are un efect negativ asupra independenței EPPO în Grecia”, se arată în comunicatul Parchetului European.

Kovesi acuză direct autoritățile elene că schimbă legile și dau afară procurori ca să oprească o anchetă uriașă în care apar miniștri și deputați din partidul aflat la putere.

„Refuzul recent al Consiliului Superior al Magistraturii din Grecia de a recunoaște pe deplin efectul deciziei luate de Colegiul EPPO la 12 noiembrie 2025, de a reînnoi mandatul a trei procurori europeni delegați pentru o perioadă de 5 ani, are un efect negativ asupra independenței EPPO în Grecia,” se mai arată în comunicat.

Plantații fictive de banane pe Muntele Olimp pentru a fura bani de la stat

Scandalul a început după ce procurorii europeni au descoperit o rețea care a furat zeci de milioane de euro din fondurile destinate agriculturii. Pentru că în Grecia nu există un registru complet al terenurilor, suspecții declarau la stat proprietăți false pentru a încasa ajutoare financiare. Anchetatorii au dat peste cazuri absurde în acte, precum cereri de bani pentru pășuni în situri istorice protejate, plantații de banane pe Muntele Olimp sau livezi de măslini în interiorul unor aeroporturi militare.

În această anchetă, Kovesi a cerut ridicarea imunității pentru 11 deputați și pentru un fost ministru al Agriculturii. Presiunea a explodat după apariția unor înregistrări la telefon în care politicienii aranjau aceste fraude. Scandalul a adus demisii în lanț în Guvern, iar premierul Greciei a atacat public echipa lui Kovesi. Un ministru și 4 oficiali din Guvern au demisionat deja, iar Uniunea Europeană a amendat Grecia cu 392 de milioane de euro.

Guvernul din Grecia a blocat procurorii pentru a scăpa de procese

Pentru a se salva, politicienii de la Atena au luat două măsuri pe care Kovesi le reclamă acum la CE. Mai întâi, Parlamentul elen a modificat Codul de procedură penală. Noua regulă scoate dosarele deputaților de la Parchetul European și le trimite la un judecător grec, sub un termen de doar patru luni. Kovesi a avertizat că această schimbare lasă instituția europeană fără putere și apără persoanele cu probleme penale.

Pe lângă schimbarea legii, șefii justiției au refuzat să mai lase în funcție magistrații care au descoperit fraudele din agricultură și au semnat actele împotriva politicienilor.

Pentagonul publică a doua tranșă de documente „inedite" despre OZN-uri. Noile imagini arată obiecte zburătoare cu forme ciudate
Comunicat | MSD anunță numirea lui Conor Dempsey în poziția de Director General pentru operațiunile din România și Republica Moldova
Tesla are concurență. Apare un nou SUV electric mai ieftin și cu autonomie mai mare
Marco Rubio avertizează că Havana reprezintă o amenințare pentru SUA, în timp ce regimul cubanez respinge acuzațiile ca fiind „minciuni"
Marine Le Pen spune că Franța trebuie să se retragă din comandamentul militar integrat al NATO. Care este motivul
Valeriu Munteanu, deputat AUR: Bankwatch și Comunitatea Declic au blocat din nou finalizarea Hidrocentralei Răstolița

