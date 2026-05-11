Ce se întâmplă după finalizarea perioadei de afișare publică

În procesul de înregistrare sistematică a proprietăților, după etapa în care documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate pentru verificare, urmează o serie de pași administrativi esențiali pentru finalizarea lucrărilor și pentru înregistrarea oficială a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funicară.

În perioada de afișare publică, care durează 60 de zile, proprietarii/deținătorii trebuie să verifice datele și să semnaleze eventuale neconcordanțe. Astfel, toate informațiile colectate – atât cele rezultate din măsurători, cât și cele provenite din documente sau din cererile de rectificare depuse – intră într-o etapă de analiză și definitivare.

Ce se întâmplă ?

• sunt analizate toate cererile de rectificare depuse;• se verifică documentele justificative și informațiile din evidențele existente;• sunt corelate datele din teren cu cele din documente;• se operează corecturile necesare în documentele tehnice ale cadastrului.

Această etapă are rolul de a asigura că datele finale sunt complete și reflectă cât mai fidel situația reală a proprietăților.

După finalizarea verificărilor și soluționarea cererilor de rectificare de către comisia desemnată în acest scop, documentele tehnice sunt actualizate și pregătite în forma finală. Acestea devin baza pentru următorul pas important al procesului.

Un moment esențial îl reprezintă integrarea datelor în sistemul de cadastru și carte funciară. Pe baza documentelor tehnice finale, se deschid noile cărți funciare pentru imobilele din localitate sau din sectoarele cadastrale în care s-au desfășurat lucrările.

Din acest moment, proprietățile sunt înregistrate oficial în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, beneficiind de o evidență clară, unitară și recunoscută din punct de vedere juridic.

De ce este importantă această etapă

Finalizarea lucrărilor de cadastru sistematic și deschiderea cărților funciare marchează trecerea la o evidență modernă și actualizată a proprietăților. Aceasta contribuie la siguranța dreptului de proprietate și facilitează numeroase activități administrative și economice, de la tranzacții imobiliare până la proiecte de dezvoltare locală.

Prin parcurgerea tuturor acestor etape, procesul de înregistrare sistematică asigură o evidență completă, coerentă și corectă a proprietăților, în beneficiul atât al cetățenilor, cât și al autorităților.

Lucrările de înregistrare sistematică sunt realizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), inclusiv prin Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020 și vizează înregistrarea gratuită a proprietăților din 660 de comune.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).