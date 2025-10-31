(P) Te foiești toată noaptea? 5 cauze ale somnului agitat și cum să le combați

Sună cunoscut? Te așezi în pat obosit, gata pentru o noapte de odihnă, dar orele trec și tot ce faci este să te întorci de pe o parte pe alta. Somnul agitat, caracterizat prin foială constantă și treziri scurte, este o problemă extrem de frustrantă. Chiar dacă petreci opt ore în pat, te trezești dimineața la fel de epuizat, ca și cum nu ai fi dormit deloc. Această agitație nocturnă nu este doar un inconvenient; este un semnal pe care corpul tău ți-l trimite, indicând că ceva nu este în regulă. Vestea bună este că, în majoritatea cazurilor, cauzele pot fi identificate și corectate. Înțelegând ce anume îți perturbă somnul, poți lua măsuri concrete pentru a transforma nopțile agitate în ore de odihnă profundă și regeneratoare. Iată 5 dintre cele mai frecvente cauze ale somnului agitat și ce poți face în privința lor:

Stresul și o minte supra-activă

Cea mai comună cauză a somnului neliniștit este o minte care refuză să se oprească. Grijile de peste zi, listele de sarcini pentru a doua zi sau pur și simplu anxietatea generală pot menține creierul într-o stare de alertă, făcând relaxarea aproape imposibilă. Pentru a contracara acest efect, este esențial să creezi un „ritual de relaxare” cu cel puțin 30-60 de minute înainte de culcare. Renunță la ecranele telefonului sau ale televizorului, a căror lumină albastră inhibă producția de melatonină (hormonul somnului). În schimb, citește o carte, fă o baie caldă, ascultă muzică liniștitoare sau practică tehnici de respirație profundă pentru a-ți calma sistemul nervos.

Un program de somn neregulat

Corpul uman iubește rutina. Ceasul nostru biologic intern, ritmul circadian, reglează ciclul somn-veghe. Atunci când te culci și te trezești la ore drastic diferite în fiecare zi (în special în weekend), acest ritm se dereglează, iar corpul nu mai știe când este momentul potrivit pentru a se odihni. Soluția, deși simplă în teorie, necesită disciplină: încearcă să menții un program de somn cât mai constant. Stabilește o oră fixă de culcare și una de trezire și respectă-le chiar și în zilele libere, cu o abatere de maximum o oră. Consecvența este cheia pentru a-ți reseta și stabiliza ceasul biologic.

Disconfortul fizic și salteaua nepotrivită

Adesea, cauza foielii este una pur fizică. Corpul tău se mișcă în timpul nopții în mod instinctiv pentru a scăpa de disconfort, iar de multe ori, vinovatul principal este chiar suprafața pe care dormi. O saltea care creează puncte de presiune la nivelul umerilor sau șoldurilor te va face să îți schimbi constant poziția. Tehnologiile moderne, precum cele din spatele unor renumite saltele cu memorie , sunt proiectate special pentru a rezolva această problemă. Acestea se mulează perfect pe conturul corpului, distribuie greutatea uniform și elimină punctele de presiune, permițând mușchilor să se relaxeze complet. Mai mult, dacă agitația este cauzată de mișcările partenerului, trebuie să știi că majoritatea modelelor de saltele cu spuma excelează la capitolul izolării mișcării, absorbind șocurile pentru ca somnul tău să nu fie deranjat.

Un mediu de dormit nepotrivit

Dormitorul tău ar trebui să fie un sanctuar al odihnei, însă adesea este plin de factori perturbatori. Lumina stradală care pătrunde pe lângă draperii, zgomotul de fond sau o temperatură prea ridicată pot împiedica creierul să intre în stadiile de somn profund. Poți combate acești factori transformându-ți dormitorul într-o „peșteră” a somnului: întuneric, liniște și răcoare. Investește în draperii opace (blackout), folosește dopuri de urechi sau un aparat de zgomot alb dacă este necesar și setează termostatul la o temperatură optimă pentru somn, în jur de 18-20°C.

Alimentația și stilul de viață

Ceea ce faci în timpul zilei are un impact direct asupra nopții. Consumul de cofeină după-amiaza, mesele grele sau consumul de alcool seara pot perturba serios arhitectura somnului, ducând la un somn fragmentat și agitat. Pentru a evita aceste efecte, este recomandat să eviți cofeina cu cel puțin 6-8 ore înainte de culcare și să iei o cină ușoară, cu 2-3 ore înainte de a merge la somn. Deși alcoolul poate părea că te ajută să adormi, acesta fragmentează somnul în a doua parte a nopții, așa că este de evitat.

În concluzie, somnul agitat este rareori o problemă fără rezolvare. Analizând cu atenție rutina și mediul tău, poți identifica vinovații și poți face schimbări mici, dar cu un impact uriaș. De la ajustarea programului zilnic, la optimizarea confortului din pat, fiecare pas pe care îl faci este o investiție directă în sănătatea și energia ta de a doua zi.