Tecnic Consulting Engineering România câștigă contractul de supervizare pentru Lotul 2 al Autostrăzii A13 Sibiu-Făgăraș

22 dec. 2025, 13:53, Comunicate de presă
București, 22 decembrie 2025 – Tecnic Consulting Engineering România S.R.L., parte a RCI Holding, continuă consolidarea prezenței sale în infrastructura de transport din România prin obținerea contractului de supervizare pentru Lotul 2 al Autostrăzii A13 Sibiu-Făgăraș, între Avrig/ Mârșa și Arpașu de Jos. Lotul 2 are o lungime de 20 de kilometri și include 25 de poduri și viaducte, dintre care cele mai lungi sunt podul peste râul Avrig și DJ 105 F (420 m) și viaductul peste Valea Dincota (403 m).

„Suntem încântați să ne continuăm implicarea pe Autostrada A13, după ce deja supervizăm Lotul 4 (Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ105B), cu o lungime de 17,61 km), și să aducem expertiza noastră în lucrările complexe de infrastructură rutieră din zona montană a Transilvaniei. Această nouă atrubuire de contract confirmă încrederea partenerilor noștri și întărește poziția Tecnic ca lider pe piața locală de inginerie și consultanță”, a declarat Nadia Popescu, Director General Tecnic Consulting Engineering România.

Autostrada Sibiu-Făgăraș, o investiție de aproape 7 miliarde de lei, se desfășoară pe patru tronsoane, contractul de proiectare și execuție fiind atribuit companiei Makyol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret AS din Turcia, în valoare de 1,55 miliarde lei (fără TVA). Această secțiune este parte a proiectului major de conectivitate a infrastructurii rutiere românești la rețeaua europeană TEN-T, inter-coridorul Moldova – Transilvania.

Tecnic încheie un an de succes și cu recunoașteri importante: compania a fost clasată a doua cea mai mare firmă de inginerie, arhitectură și consultanță din România, după cifra medie de afaceri 2022–2024, și a treia după cifra de afaceri din 2024, potrivit Top 500 Firme de Inginerie, Arhitectură și Consultanță din România – ediția 2025.

„Clasarea în topul celor mai importante firme de profil din România reflectă atât performanța financiară constantă, cât și angajamentul nostru pentru excelență în infrastructură. Ne bucurăm să încheiem 2025 cu rezultate remarcabile și să pășim în noul an cu un portofoliu solid și proiecte de impact pentru comunitățile locale”, a adăugat Nadia Popescu.

