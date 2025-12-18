Prima pagină » Comunicate de presă » IQOS deschide un nou capitol în AFI Cotroceni: artă, design și experiențe sub conceptul 2.0

IQOS deschide un nou capitol în AFI Cotroceni: artă, design și experiențe sub conceptul 2.0

18 dec. 2025, 20:11, Comunicate de presă
IQOS deschide un nou capitol în AFI Cotroceni: artă, design și experiențe sub conceptul 2.0
Galerie Foto 3

Magazinul IQOS din AFI Cotroceni s-a redeschis sub conceptul 2.0, un format care vine cu un design modern și elemente de inovație. Spațiul este gândit pentru a le oferi vizitatorilor o experiență senzorială inedită, inspirată din artă și design, și pentru a facilita interacțiunea într-un mod relaxat și autentic.

Redeschiderea magazinul IQOS din AFI Cotroceni marchează prima relansare dintr-o serie ce va redefini retail-ul în 2026. Prin colaborarea cu artiști locali, magazinele vor reflecta viziunea brandului IQOS: orașul și ritualul nu sunt elemente fixe, ci pot fi rafinate și reimaginate, compunând astfel o experiență în care rolul și implicarea consumatorilor sunt elemente centrale.

Într-o lume în care gesturile zilnice — de la savurarea cafelei la personalizarea accesoriilor preferate — devin expresii ale stilului personal, noul magazin IQOS 2.0 transformă aceste momente în adevărate experiențe multisenzoriale. Mai mult decât un spațiu de retail, invită publicul să exploreze, să testeze și să creeze într-un univers în care fiecare vizită devine un ritual al curiozității și al conexiunii autentice.

„IQOS 2.0 din AFI Cotroceni nu mai este doar un magazin, ci un exemplu al modului în care reinventăm retail-ul și susținem misiunea de a construi un viitor fără fum. Fiecare magazin deschis sub conceptul 2.0 are un design propriu și lucrări de artă inspirate din spiritul local și create special pentru IQOS de artiști locali. Pentru IQOS, retail-ul nu mai înseamnă doar tranzacții, ci momente care contează, experiențe care rămân. Prin aceste colaborări, susținem artiștii români și creăm locuri unde curiozitatea și creativitatea dau tonul schimbării” – Carmina Fusté, director general, Philip Morris România.

Creativitatea este în centrul acestui nou concept al magazinelor IQOS. În cazul magazinului din AFI Cotroceni, Saddo, un artist cunoscut pentru stilul său eclectic, a creat o lucrare exclusivă, inspirată de skyline-ul Bucureștiului. Un mix de vechi și nou, elemente de arhitectură combinate cu energia cafenelelor și culorile care dau viață orașului. Lucrarea va rămâne expusă în magazin, alături de accesorii în ediție limitată și produse semnate Saddo.

„Mă consider un artist forever curious – îmi place să explorez, să evit tiparele și să-mi păstrez imaginația flexibilă. Ilustrația pentru IQOS a trecut prin multe faze, iar rezultatul final sintetizează într-o compoziție aproape abstractă repere și elemente din cultura locală: Ateneul, Arcul de Triumf, vibe-ul cafenelelor și al muzicii electronice, forme geometrice și organice, influențe Art Deco. Am pornit de la idei dezvoltate anterior pentru un festival cultural de la Paris, pe care le-am adaptat într-un stil și o paletă cromatică mai elegante, apropiate de look-ul brandului. Colaborările dintre branduri și artiști locali aduc valoare ambelor părți și deschid publicului accesul la limbaje vizuale noi, iar Bucureștiul, cu eclectismul lui, este mereu o sursă de inspirație” – Saddo, artist vizual.

Redeschiderea magazinului din AFI Cotroceni este doar începutul reinventării conceptului de retail în universul IQOS. În 19 decembrie, vor fi deschise magazinele IQOS din Ploiești și Sibiu, iar în 2026 vor continua deschiderile sub conceptul 2.0.

În fiecare oraș, conceptul 2.0 va aduce un design unic și o poveste artistică inspirată din cultura locală. În 2025, numărul total al magazinelor și insulelor IQOS din întreaga țară a depășit 100, ultimele orașe în care s-au deschis magazine fiind Brașov, Craiova și Galați.

Material susținut de IQOS

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.

Recomandarea video

Citește și

COMUNICAT (P)Kaizen Gaming: compania din spatele Betano, un angajator de top și un lider în tehnologie și impact social
14:13, 16 Dec 2025
(P)Kaizen Gaming: compania din spatele Betano, un angajator de top și un lider în tehnologie și impact social
COMUNICAT Jucării și bunătăți pentru 300 de copii internați la spitalele Grigore Alexandrescu și Dr. Victor Gomoiu, din partea lui Moș Crăciun
13:53, 15 Dec 2025
Jucării și bunătăți pentru 300 de copii internați la spitalele Grigore Alexandrescu și Dr. Victor Gomoiu, din partea lui Moș Crăciun
Comunicat | TOFF Galleries aprinde luminile de Crăciun la Palatul Știrbei și inaugurează o nouă eră a luxului în România
15:42, 13 Dec 2025
Comunicat | TOFF Galleries aprinde luminile de Crăciun la Palatul Știrbei și inaugurează o nouă eră a luxului în România
COMUNICAT (P) Bandă de alergare pentru acasă – antrenamente inteligente și tehnologie avansată
10:23, 12 Dec 2025
(P) Bandă de alergare pentru acasă – antrenamente inteligente și tehnologie avansată
Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P)
16:50, 11 Dec 2025
Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P)
Fundația Kaizen se alătură Ashoka pentru a sprijini viitorii antreprenori sociali
18:39, 10 Dec 2025
Fundația Kaizen se alătură Ashoka pentru a sprijini viitorii antreprenori sociali
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
BREAKING | Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare!
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Detaliul din biroul lui Vladimir Putin care a dat de gol o nouă minciună a propagandei Kremlinului
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
Digi24
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
Cancan.ro
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Descoperire arheologică fabuloasă: Scoicile care cântau acum 6.000 de ani
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 decembrie, de la ora 15.00
21:16
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 decembrie, de la ora 15.00
ULTIMA ORĂ Șefa Curții de Apel revine și spune că va prezenta dovezi despre procuroarea lui Kovesi, care i-a cerut condamnarea unui politician
21:15
Șefa Curții de Apel revine și spune că va prezenta dovezi despre procuroarea lui Kovesi, care i-a cerut condamnarea unui politician
ALERTĂ Un deţinut a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă, după ce a sărit un gard în drum spre cabinetul medical. El executa pedeapsa în regim semideschis
21:12
Un deţinut a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă, după ce a sărit un gard în drum spre cabinetul medical. El executa pedeapsa în regim semideschis
NEWS ALERT Grindeanu critică dur propunerile USR la ministere: „Mi-aș dori ca cei nominalizați să nu-și facă specializarea la locul de muncă”
20:08
Grindeanu critică dur propunerile USR la ministere: „Mi-aș dori ca cei nominalizați să nu-și facă specializarea la locul de muncă”
ULTIMA ORĂ Democrații din Camera Reprezentanților au publicat încă 68 de fotografii din arhiva personală a lui Epstein
20:08
Democrații din Camera Reprezentanților au publicat încă 68 de fotografii din arhiva personală a lui Epstein
ACTUALITATE De ce a participat Măgureanu la execuția lui Ceaușescu? Lavinia Betea: „A fost trimis ca delegat special al lui Ion Iliescu”
20:00
De ce a participat Măgureanu la execuția lui Ceaușescu? Lavinia Betea: „A fost trimis ca delegat special al lui Ion Iliescu”

Cele mai noi