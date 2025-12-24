Prima pagină » Comunicate de presă » Garanția proprietății: ce înseamnă înregistrarea sistematică

24 dec. 2025, 10:30, Comunicate de presă
Garanția proprietății: ce înseamnă înregistrarea sistematică

Siguranța asupra proprietății începe cu un pas esențial: înregistrarea terenului și construcțiilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Doar astfel statul poate garanta dreptul de proprietate. Cartea funciară cuprinde informații esențiale: cine este proprietarul, care este suprafața, care este amplasamentul terenului și construcțiilor, dacă există ipoteci sau alte sarcini asupra imobilului.

Pentru ca tot mai multe comunități rurale să beneficieze de această protecție, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) implementează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin PoCIDIF 2021–2027.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 757.573.628,11 lei, din care 567.796.123,70 de lei sunt fonduri europene nerambursabile și 189.777.504,41 lei, contribuție națională.

Proiectul vizează înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților din 660 de comune, însumând peste 5,7 milioane de hectare.

De ce contează înregistrarea sistematică?

Fiecare proprietate va fi măsurată și înscrisă într-o carte funciară. Noile cărți funciare sunt recunoscute de instituțiile statului și vor facilita tranzacțiile imobiliare, accesul la credite sau la proiecte europene.

Beneficii pentru cetățeni

  • cadastrarea și deschiderea gratuită a cărților funciare, cu finanțare din fonduri europene;
  • garantarea dreptului de proprietate, conform titlului de proprietate;
  • realizarea, gratuit pentru cetățeni, a succesiunile nedezbătute;
  • facilitarea valorificării proprietăților;
  • interacțiune mai simplă cu autoritățile, datorită datelor digitale.

Impact pentru comunități

Proiectul sprijină dezvoltarea rurală: infrastructură, agricultură, investiții și acces mai ușor la finanțare. Pentru administrațiile locale, înregistrarea corectă a proprietăților înseamnă planificare mai eficientă, o bază completă de impozitare și un cadru stabil pentru dezvoltare.

În esență, garanția proprietății începe cu înscrierea în cartea funciară. Iar înregistrarea sistematică este singura modalitate prin care statul confirmă și protejează dreptul fiecărui proprietar.

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

Cele mai noi