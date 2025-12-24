Prima pagină » Comunicate de presă » ARCMEDIA își consolidează portofoliul producțiilor video: Dan Capatos se alătură echipei CANCAN începând cu ianuarie 2026!

24 dec. 2025, 13:01, Comunicate de presă
ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, anunță cooptarea jurnalistului și realizatorului TV Dan Capatos în cadrul echipei editoriale CANCAN, începând cu ianuarie 2026. Această decizie strategică reflectă direcția de dezvoltare video a grupului și angajamentul constant pentru consolidarea poziției sale de lider în furnizarea de conținut editorial premium, cu relevanță și impact ridicat în ecosistemul media local.

Cu o carieră de peste 20 de ani în mass-media românească, Dan Capatos este una dintre cele mai cunoscute și influente personalități din zona de entertainment și celebrity news. Experiența sa în dezvoltarea de formate de succes și capacitatea de a genera audiențe consistente se aliniază obiectivelor ARCMEDIA de a dezvolta conținut video diferențiator, adaptat noilor comportamente de consum media.

„Integrarea lui Dan Capatos în portofoliul editorial ARCMEDIA reprezintă un pas firesc într-o strategie amplă de creștere și diversificare a conținutului, una dintre preocuparile principale din urmatoarea perioada. Ne concentrăm pe consolidarea brandurilor puternice și pe atragerea profesioniștilor care pot genera relevanță, consistenta și influență de consum. Dan Capatos este unul dintre cei mai buni profesioniști în celebrity entertainment, un vechi prieten, căruia îi urăm succes în noua provocare”, a declarat Radu Budeanu,  CEO-ul si fondatorul ARCMEDIA.

În cadrul acestui parteneriat, Dan Capatos va dezvolta proiecte editoriale exclusive sub umbrela ARCMEDIA, contribuind la extinderea și consolidarea CANCAN, unul dintre cele mai puternice branduri din România.

Prin această colaborare, ARCMEDIA își reafirmă strategia de investiții în excelență editorială, în lideri de opinie și în proiecte media care contribuie activ la modelarea agendei publice.

Despre ARCMEDIA

ARCMEDIA este un grup media fondat și deținut de antreprenorul și jurnalistul Radu Budeanu, care reunește sub aceeași umbrelă unele dintre cele mai relevante și influente branduri media din România. Portofoliul ARCMEDIA include agențiile de știri și imagini Mediafax și Mediafax Foto, precum și publicațiile Gândul, G4Media, CANCAN, Ciao, G4Food, Economedia, ProSport, Promotor, Ce se întâmplă, doctore?, Descoperă, go4it, go4games, Liga2, Râzi cu lacrimi, Apropo, TechRider și Pets&Cats.

ARCMEDIA – Unim Perspective

