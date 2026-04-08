The Cube, laboratorul unde, prin inovație și știință, este construit viitorul fără fum

În Elveția, pe malul lacului Neuchâtel, se află unul dintre cele mai avansate centre de cercetare din lume dedicate dezvoltării produselor alternative fără fum: The Cube, laboratorul global de cercetare și dezvoltare al Philip Morris International (PMI). Inaugurat în 2009, acest centru a devenit un pilon al eforturilor de reducere a efectelor dăunătoare asociate consumului de tutun, prin dezvoltarea și evaluarea științifică riguroasă a produselor care încălzesc tutunul în loc să-l ardă.

De la un sit istoric la un hub științific modern

Zona în care se află laboratorul The Cube are o tradiție de aproape un secol în procesarea tutunului. Aici, primele produse au fost fabricate încă din 1925, iar PMI a preluat situl în anii ’60 și l-a transformat în prima filială europeană a companiei. În deceniile următoare, PMI a continuat să investească în mod constant la Neuchâtel. Astfel, clădirea The Cube a fost construită în perioada 2005 – 2008 și inaugurată în 2009.

Astăzi, The Cube găzduiește laboratoare de ultimă generație și Centrul de Dezvoltare Industrială (Industrial Development Center – IDC), unde sunt concepute și perfecționate prototipurile produselor fără fum, precum și linii de producție pentru consumabilele utilizate în dispozitivele cu tutun încălzit.

Un design simbolic: pământ, vânt și apă

Complexul este alcătuit din trei clădiri cu nume simbolice – „Pământ”, „Vânt” și „Apă” – unite prin pasarele de sticlă. Alegerea acestor elemente nu este întâmplătoare: absența elementului „foc” subliniază intenția PMI de a se îndepărta de combustie, procesul responsabil pentru generarea compușilor toxici din fumul de țigară.

Structura transparentă are un dublu rol: maximizează lumina naturală și reflectă angajamentul pentru o abordare științifică deschisă, accesibilă și verificabilă.

The Cube integrează tehnologii ecologice precum panourile fotovoltaice și un sistem geotermal de încălzire, contribuind la reducerea consumului energetic. Cupola de sticlă creează spații deschise, luminoase, gândite pentru interacțiune, colaborare și schimb de idei. Pentru cercetători, acest cadru funcționează ca un veritabil ecosistem care încurajează colaborarea, în care inovația avansează rapid, iar validarea externă este integrată natural în procesul științific.

În inima cercetării: știința din spatele tehnologiei care nu arde tutunul

La The Cube, cercetarea se desfășoară într-un ritm intens și cu o rigoare ridicată, cu accent pe dezvoltarea și evaluarea științifică a produselor fără fum. Aici lucrează o echipă diversă de specialiști – fizicieni, biologi, chimiști, medici, epidemiologi, experți în științe comportamentale și mulți alții – care contribuie direct la  fundamentarea științifică a produselor fără fum. Acestia sunt implicați în activități diverse: analizează compoziția aerosolilor, studiază efectele toxicologice și derulează studii complexe menite să clarifice impactul acestor produse asupra sănătății.

Laboratorul dedicat calității aerului interior, de exemplu, compară compușii volatili eliberați de produsele fără fum cu cei proveniți din fumul de țigară, în timp ce alte echipe testează comportamentul aerosolilor în condiții climatice variate sau desfășoară analize toxicologice in vitro.

Atmosfera de colaborare din The Cube stimulează experimentarea constantă și perfecționarea tehnologiilor, un efort care, până în 2024, s-a concretizat în 541 de publicații științifice disponibile publicului. Specialiștii sunt implicați constant în dialoguri cu comunitatea  științifică internațională, cu autoritățile de reglementare și cu publicul larg, pentru a explica fundamentele științifice ale produselor fără fum.

Articol susținut de Philip Morris România.

Recomandarea video

Mediafax
Cursă contra cronometru pentru PNRR. Dragoș Pîslaru anunță un acord pentru implementarea jaloanelor înainte de termenul limită
Digi24
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor SUA din Europa
Cancan.ro
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Prosport.ro
Gestul lui Răzvan Lucescu de care trebuie să audă toată România: „Asta spune totul despre el! Formidabil!”
Adevarul
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Mediafax
Program de Paște 2026 în marile magazine. Când mai ai timp pentru cumpărături înainte de sărbători
Click
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Digi24
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers. Șoferul a filmat totul
Cancan.ro
Ce MESAJ a scris Gică Hagi pe coroana funerară depusă la căpătâiul lui Mircea Lucescu
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a schimbat enorm în ultimii ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un accident petrecut în 2012
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Un virus din fructele de mare a trecut la oameni și provoacă o boală cronică
NEWS ALERT Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirile controversate ai noilor șefi de la marile parchete. Când își încep mandatele
13:30
Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirile controversate ai noilor șefi de la marile parchete. Când își încep mandatele
CONTROVERSĂ Ținută controversată la ședința de Guvern de astăzi. Diana Buzoianu, în blugi și tricou la momentul de reculegere pentru Mircea Lucescu. Ministra Mediului preia „modelul Miruță”
13:25
Ținută controversată la ședința de Guvern de astăzi. Diana Buzoianu, în blugi și tricou la momentul de reculegere pentru Mircea Lucescu. Ministra Mediului preia „modelul Miruță”
TEHNOLOGIE O nouă funcție WhatsApp. Sistemul de care vor beneficia utilizatorii aplicației de mesagerie
13:22
O nouă funcție WhatsApp. Sistemul de care vor beneficia utilizatorii aplicației de mesagerie
NEWS ALERT Dragoș Pîslaru dă asigurări că nu există motive ca România să nu îndeplinească jaloanele din PNRR. Care e planul ministrului Fondurilor Europene
13:09
Dragoș Pîslaru dă asigurări că nu există motive ca România să nu îndeplinească jaloanele din PNRR. Care e planul ministrului Fondurilor Europene
FOTO-VIDEO Ninge în zonele montane din Suceava și alte două județe. Drumarii intervin cu mai multe utilaje pe șoselele acoperite de zăpadă 
13:07
Ninge în zonele montane din Suceava și alte două județe. Drumarii intervin cu mai multe utilaje pe șoselele acoperite de zăpadă 
REACȚIE Simion reacționează la abuzul Facebook asupra publicației Gândul. „Cenzură continuă pe rețelele de socializare. Și mai abitir, total netransparent”
13:06
Simion reacționează la abuzul Facebook asupra publicației Gândul. „Cenzură continuă pe rețelele de socializare. Și mai abitir, total netransparent”

