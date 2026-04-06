David Popovici, ambasador Hope and Homes for Children, își mobilizează din nou susținătorii pentru cauza copiilor vulnerabili: campionul olimpic și-a propus să strângă din donații individuale 50.000 de euro până pe 15 aprilie. Suma este destinată îngrijirii celor 12 copii care cresc în casa familială construită de Hope and Homes for Children în sectorul patru al Capitalei. Sportivul își îndeamnă susținătorii să doneze lunar pentru copiii aflați în grija fundației, pentru a le oferi un dar mai important decât orice: stabilitate și siguranța că cineva este acolo, constant, pentru ei.

Sportivul a luat masa alături de 12 copii dintr-o casă familială construită de fundație în sectorul 4 din București și a fost impresionat de poveștile lor

Campionul și-a propus să strângă 50.000 de euro din donații individuale, în următoarele zece zile

David Popovici își îndeamnă susținătorii să doneze lunar pentru copiii aflați în grija Hope and Homes for Children, pentru a le oferi un dar mai important decât orice: stabilitate și siguranța că cineva este acolo, constant, pentru ei

Apelul lui David vine după vizita pe care sportivul le-a făcut-o sâmbăta trecută celor 12 copii, în locuința construită pentru ei de Hope and Homes for Children, unde au gătit și au mâncat împreună. Casa familială găzduiește 12 adolescenți cu vârste între 13 și 18 ani, ambițioși și dornici să își croiască propriul viitor. Șase dintre ei practică judo de performanță, cu rezultate la campionate naționale și regionale. Toți copiii beneficiază de sprijin din partea fundației pentru a face față cerințelor școlare și sunt îndrumați către practicarea sporturilor sau a altor activități care îi ajută să se dezvolte.

”De fiecare dată când vizitez o casă familială, mă bucur că acei copii au în sfârșit un acasă al lor, dar sunt conștient că acasă nu înseamnă doar un acoperiș și o masa caldă. Înseamnă oameni care au grijă unii de alții, siguranță și încredere în viitor. Copiii cu care am petrecut câteva ore în acest weekend practică judo, unii dintre ei sunt campioni naționali. Ceilalți își descoperă alte pasiuni. Unii au nevoie de terapie sau de meditații. Mi-aș dori ca aspectele acestea, care îi ajută să se dezvolte, să nu le lipsească nici în viitor. Pentru asta, au nevoie să-i sprijinim constant, ca într-o familie. Pentru că niciun copil nu ar trebui să se simtă singur.”, a spus David Popovici.

Cei care își doresc să i se alăture lui David Popovici o pot face printr-o donație, în perioada 6-15 aprilie, pe pagina de campanie: www.hopeandhomes.ro/david

David Popovici este Ambasador Hope and Homes for Children din luna aprilie, 2023. Campionul olimpic se implică anual în campanii de strângere de fonduri, care ajută fundația să construiască noi case familiale și să le ofere copiilor din sistemul de protecție o îngrijire adaptată nevoilor lor și șanse la un viitor mai sigur.

Despre Hope and Homes for Children România

În total, în 28 de ani de intervenții, Hope and Homes for Children România a susținut 45.064 de copii să rămână în siguranță lângă părinții sau familia lor extinsă și să nu fie instituționalizați, prin Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie. Din 1998 și până în prezent, Fundația a contribuit la închiderea a 81 de centre de plasament, iar prin eforturile Hope and Homes for Children și ale partenerilor săi au fost dezvoltate 133 de case familiale, cu 7.774 de copii scoși din orfelinate și 2.105 reintegrați în familia naturală sau extinsă.

https://hopeandhomes.ro/

