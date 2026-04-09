Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirile controversate ai noilor șefi de la marile parchete. Când își încep mandatele

Decretele prin care sunt numiți noii șefi ai marilor parchete au fost publicate joi în Monitorul Oficial, moment care oficializează schimbarea de gardă în sistemul judiciar și marchează finalul unei proceduri tensionate, cu multe controverse în culise. 

În fruntea Ministerului Public ajunge Cristina Chiriac, numită procuror general, în timp ce la DNA va conduce Ioan-Viorel Cerbu, iar DIICOT va fi preluat de Codrin-Horațiu Miron. Alături de ei au fost numiți și mai mulți adjuncți, completând noua structură de conducere a marilor parchete.

Decizia vine după ce ministrul Justiției, Radu Marinescu, a trimis propunerile către șeful statului, în ciuda unor controverse legate de avizele din Consiliul Superior al Magistraturii. Unele numiri au trecut fără probleme, în timp ce altele au fost contestate sau au primit avize negative, dar au fost menținute pe listă.

Procesul de selecție a fost unul complicat încă de la începutul anului, când Ministerul Justiției a lansat procedura pentru ocuparea funcțiilor de top din parchete, în contextul expirării mandatelor actualilor șefi.

Când își încep mandatele noii șefi ai marilor parchete

Astfel, prin decret prezidențial, Cristina Chiriac va prelua funcția de procuror general al României începând cu data de 15 aprilie pentru un mandat de 3 ani.

Cu aceeași dată și tot cu un mandat de 3 ani, Ioan-Viorel Cerbu devine procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție.

Codrin Horațiu Miron este numit, de asemenea începând cu 15 aprilie în funcția de procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pe o perioadă de 3 ani.

Marius Ionuț Voineag va prelua mandatul de adjunct al procurorului general al României pe 30 iunie, dată la care funcția devine vacantă.

Marius Ionel Ștefan și Marinela Mincă își încep mandatele de 3 ani în funcția de procuror-șef adjunct pe 15 aprilie.

La aceeași dată, Alex Florența devine procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție, tot pentru 3 ani.

Nicușor Dan e sub asediul foștilor săi susținători

Este isterie în tabăra #rezist, după ce Nicușor Dan a acceptat, miercuri, propunerile lui Radu Marinescu – ministrul Justiției – pentru șefiile Parchetului General, DNA și DIICOT. Înainte de conferința de presă susținută de Nicușor Dan, #reziștii s-au aliniat cuminți în spatele președintelui României și i-au susținut, la unison, deciziile. Acum s-au revoltat în mediul online și îl contestă vehement. (VEZI MAI MULTE AICI)

