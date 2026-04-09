Autoritățile Uniunii Europene ar trebui să ia în considerare o suspendare temporară a normelor privind deficitul bugetar, în cazul în care războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului ar izbucni din nou, a declarat joi prim-ministrul italian Giorgia Meloni, relatează Reuters și BFMTV.

Într-un discurs ținut în fața Parlamentului italian, joi, premierul a cerut o suspendare „generalizată” a normelor europene privind deficitul în cazul în care războiul din Orientul Mijlociu ar continua.

Meloni a mai afirmat că guvernul său este pregătit să ia toate măsurile posibile pentru a preveni eventualele speculații cu prețurile la energie, inclusiv introducerea unor taxe pe profiturile excepționale pentru companiile din sectorul energetic.

„Dacă situația din Orientul Mijlociu ar izbucni din nou, ar trebui să ne punem serios problema unui răspuns european care, prin abordarea și instrumentele sale, să nu difere de cel pus în aplicare pentru a face față pandemiei”, afirmă Giorgia Meloni. „În acest caz, considerăm că nu ar trebui să fie un subiect tabu să se ia în considerare o eventuală suspendare temporară a Pactului de stabilitate și creștere, nu o derogare pentru fiecare stat membru în parte, ci o măsură generalizată”, adaugă șefa guvernului italian. „Italia rămâne pregătită să ia toate măsurile posibile pentru a preveni eventualele comportamente speculative (în ceea ce privește prețurile la energie), inclusiv, dacă va fi necesar, măsuri suplimentare privind profiturile companiilor din sectorul energetic”, a adăugat Meloni.

Uniunea Europeană poate suspenda aceste norme în circumstanțe excepționale și în perioade de criză, așa cum a făcut-o în timpul pandemiei de Covid-19.

Între 2020 și 2023, UE a activat așa-numita „clauză generală de derogare” pentru a suspenda normele bugetare și a permite statelor membre să facă față pandemiei de COVID-19, care a dus la instituirea măsurilor de izolare, la recesiuni economice în țările UE și la închiderea frontierelor Europei.

Această clauză poate fi însă invocată în cazul unei recesiuni economice severe în zona euro sau în UE în ansamblu, lucru care nu este prevăzut în prezent de principalii analiști economici, scrie Reuters.

Italia condamnă orice încălcare a acordului de încetare a focului

Pe de altă parte, prim-ministrul italian a condamnat cu fermitate orice încălcare a acordului de încetare a focului dintre SUA și Iran.

„Am ajuns să fim aproape fără cale de întoarcere, dar acum ne confruntăm cu o perspectivă fragilă de pace care trebuie urmărită cu determinare”, a declarat Meloni în fața parlamentului țării.

Ea a afirmat că, pentru Italia și Uniunea Europeană, este importantă și restabilirea „libertății de navigație” în Strâmtoarea Ormuz.

