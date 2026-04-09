O nouă funcție WhatsApp. Sistemul de care vor beneficia utilizatorii aplicației de mesagerie

O nouă funcție WhatsApp. Utilizatorii platformei de mesagerie pot să faciliteze de un nou sistem menit să îmbunătățească experiența apelurilor audio și video.

Aplicația WhatsApp avea, la începutul anului 2026, circa 3 miliarde de utilizatori activit lunar. Odată cu trecerea anilor, aplicația de mesagerie a venit cu funcții îmbunătățite sau noi elemente, pentru ca utilizatorii să aibă o experiență cât mai fluidă. De data aceasta, aplicația a venit cu o funcție nouă dedicată experienței apelurilor audio și video.

Zgomotele de fundal sunt filtrate

Aplicația de mesagerie a dezvoltat o funcție pentru a filtra zgomotele de fundal. Practic, experiența de comunicare devine mai „curată” și mai profesionistă. Nu va necesita intervenția utilizatorilor în zona de setări, pentru a avea un sunet mai clar. La momentul actual, o astfel de funcție este disponibilă doar pentru un număr limitat de utilizatori. Această opțiune este disponiblă pentru testările beta pe Android, versiunea 2.26.14.1, scrie Descopera.

Ce face concret această funcție? Atunci când utilizatorul este află într-un spațiu aglomerat, zgomotele de fundal, care includ vântul, traficul și alte sunete din spațiu, sunt minimizat / estompate. Funcția face automat acest lucru, fără ca utilizatorul să intervină. Se activează implicit, odată cu apelul audio sau video.

