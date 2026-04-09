Conferință de presă din spațiu. Echipajul Artemis II anunță că va reveni pe Pământ cu „bunătăți": Noi descoperiri uluitoare despre Lună

Conferință de presă din spațiu: Echipajul de astronauți de la bordul capsulei spațiale Orion anunță că se întoarce pe Pământ. 

Vizibil încântați, astronauții au spus că vor reveni de pe orbita Lunii cu multe „noutăți”. Fotografii cu Luna și multe povești de spus lumii. Ei au putut admira cu ochii lor peisajul selenar, compus din craterele vaste și câmpiile de lavă bazaltică.

Misiunea Artemis II se încheie

Cei patru astronauți de la bordul Orion și-au încheiat misiunea lunară spațială cu succes și vor ameriza pe coasta San Diego, vineri, ora 20:00 US EST/ 00:00 GTM.

A fost prima misiune desfășurată pe orbita Lunii de la Apollo 17 din 1972. De asemenea, Artemis II a doborât recordul deținut de misiunea Apollo 13 din 1970 după ce astronauții au călătorit pe cea mai lungă distanță parcursă vreodată de oameni: aproximativ 407.000 km.

În plus, astronauții au avut ocazia unică de a urmări o eclipsă totală de Soare. Donald Trump a devenit al doilea președinte american care a contactat telefonic astronauți aflați în perimetrul Lunii.

„Astăzi, voi ați făcut istorie și ați făcut toată America foarte mândră, incredibil de mândră”.

Conferință de presă din spațiu: Ce a spus primul astronaut de culoare

Victor Glover, primul astronaut de culoare care a ieșit de pe orbita Pământului, a declarat într-o conferință de presă că echipajul său abia așteaptă să ajungă pe Pământ pentru a împărtăși experiența.

„Trebuie să ne întoarcem, Sunt așa de multe date pe care deja le-am văzut, dar toate bunătățile vin cu noi. Sunt așa de multe fotografii, atât de multe povești. Mă voi gândi la acestea și voi povesti pentru tot restul vieții mele”, a spus astronautul.

Glover a spus că cel mai frumos cadou pentru el a fost să admire „eclipsa lunară” dinspre partea întunecată a Lunii.

Comandantul misiunii: Momentul culminant a fost numirea unui crater

Comandnatul Reid Wiseman spune că echipajul său a avut incredibil de multă muncă științifică, realizând observații geologice.

„Pentru noi patru a fost un moment, am împărțit fursecuri cu sirop de arțar pe care le-a adus Jeremy și ne-am luat cam 3-4 minute, ca echipă, să reflectăm cu adevărat asupra locului în care ne aflăm”, a spus comandantul misiunii.

Wiseman a spus că punctul culminant a fost când echipa sa a numit un crater lunar după numele soției sale decedate în 2020, din cauza cancerului.

„Cred a fost când Jeremy a pronunțat numele lui Carroll …..a fost pentur mine un moment copleșitor, emoționant, și m-am uitat în jur și Christina plângea”, a spus Reid.

„Pentru mine personal a fost cumva momentul culminant al misiunii”, a adăugat astronautul.

Sursa Foto: NASA

