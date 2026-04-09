Ședința de Guvern de joi a început cu un moment de reculegere ținut de miniștrii cabinetului Bolojan în onoarea antrenorului Mircea Lucrescu, stins din viață marți. În momentul în care membrii Executivului s-au ridicat în picioare, atenția a fost îndreptată direct către vestimentația Dianei Buzoianu.

Ministra Mediului a ales să poarte o pereche de blugi, un tricou verde deschis și o pereche de cercei fantezie. O ținută care contrastează puternic cu sobrietatea evenimentului și cu rigoarea instituției.

De la demnitate publică la ținută casual

În fotografia de grup, unde toți membrii Guvernului — atât femei, cât și bărbați — apar în costume sobre și ținute oficiale, Diana Buzoianu este singura prezență care a abandonat protocolul vestimentar în favoarea confortului personal.

După omagiul adus lui Lucescu, ordinea de zi a trecut la subiecte de importanță strategică. Cel mai greu punct a vizat informarea despre stadiul, riscurile și măsurile necesare pentru jaloanele din PNRR, dosar ce implică direct ministerele Mediului și Energiei.

Astfel, prioritățile despre termenele limită și fondurile de miliarde de euro ale României s-au desfășurat într-un peisaj vizual mixt: de o parte rigoarea costumelor închise la culoare, iar de cealaltă, ținuta de stradă a Dianei Buzoianu.

Ce-i drept, ministra pare extrem de relaxată în fotografii și nu dă semne că ar considera ceva greșit în alegerea sa vestimentară. În acest ritm, o apariție direct în trening la următoarea ședință oficială nu ar mai surprinde pe nimeni. Acest gest ar fi doar pasul firesc după validarea blugilor la masa Guvernului.

Pe urmele lui Radu Miruță

Apariția ministrei Mediului pare o continuare a stilului promovat de colegul său de partid, Radu Miruță. Ministrul Apărării a bifat deja mai multe episoade în care a ignorat protocolul oficial.

Miruță a atras atenția prima dată după ce s-a prezentat în blugi la întâlniri oficiale cu delegații din Germania, Franța și SUA.

Mai mult, acesta a recidivat apoi în Parlament, unde a apărut la dezbaterile pe buget într-un tricou alb, larg.

Așadar, stilul „casual” adoptat de miniștrii USR la vârful statului pare să devină o nouă normă, în ciuda criticilor privind lipsa de respect față de partenerii oficiali și față de cetățeni.

