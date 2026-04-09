Prima pagină » Știri politice » Dragoș Pîslaru dă asigurări că nu există motive ca România să nu îndeplinească jaloanele din PNRR. Care e planul ministrului Fondurilor Europene

Dragoș Pîslaru dă asigurări că nu există motive ca România să nu îndeplinească jaloanele din PNRR. Care e planul ministrului Fondurilor Europene

Dragoș Pîslaru transmite că România nu are cum să rateze jaloanele din PNRR. Ministrul Fondurilor Europene susține că, în actualul context, presiunea penalităților și mobilizarea instituțională fac imposibil un eșec. Declarațiile vin în contextul faptului că România riscă să fie penalizată cu 4 miliarde de euro pentru că nu a respectat termenele pentru reformele din PNRR.

„Ceea ce este foarte important de stabilit este că, având în vedere penalitatea potențială pentru aceste reforme, nu există un scenariu prin care aceste reforme să nu fie îndeplinite”, a declarat Pîslaru.

Cum va proceda Ministerul Fondurilor Europene

Pentru a evita sincopele din trecut, Guvernul a trecut la o coordonare mult mai strictă între ministere. Ministrul a explicat că deja a avut loc o ședință de lucru la nivel înalt, condusă de premierul Ilie Bolojan, în care s-au stabilit pașii concreți. În cadrul întâlnirii, fiecare minister a primit sarcini clare și termene precise, astfel încât implementarea reformelor să nu mai fie întârziată.

„Din acest punct de vedere, am avut o întâlnire care a avut loc chiar ieri, prezidată de prim-ministrul Ilie Bolojan, cu toate ministerele de linie, în care s-a cerut foarte clar un calendar pentru implementare”, a explicat ministrul.

Un element esențial este faptul că încearcă să anticipeze blocajele birocratice, mai ales acolo unde sunt necesare modificări legislative. Ministrul susține că, în acest moment, există deja o imagine clară asupra întregului proces de reformă.

„Pentru a putea să pregătim toate procedurile de avizare, inclusiv cu implicarea Parlamentului, acolo unde discutăm de proiecte de lege. În acest moment avem pentru toate aceste reforme un foarte clar plan de implementare”, a punctat el.

Mai mult, se introduce un mecanism de monitorizare constantă, menit să țină lucrurile sub control și să corecteze rapid eventualele întârzieri.

„Acest plan de implementare se va urmări la fiecare două săptămâni, deci o monitorizare bilunară”, spune Dragoș Pîslaru.

România riscă să piardă 4 miliarde de euro din PNRR

Amânarea repetată a unor reforme ar putea costa o sumă uriașă de bani, în condițiile în care România deja are cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. Guvernul a avut, joi, pe masă o informare privind sumele pe care le va avea de plată dacă nu îndeplinește în timp util mai multe jaloane din PNRR.

  • penalizare maximă 972 milioane euro pentru neîndeplinirea jaloanelor 4 și 31 din PNRR: Ministerul Mediului trebuie să schimbe modul în care e administrată și tarifată apa în România și să propună strategia națională privind biodiversitatea
  • penalizare maximă 109 milioane euro pentru neîndeplinrea jalonului 124 (grant) din PNRR: Ministerul Energiei trebuie să instaleze 950 MW de energie din surse regenerabile, eoliană și solară;
  • penalizare maximă 64 milioane euro pentru neîndeplinirea jalonului 131 (împrumut): ținta presupune 7 proiecte pentru stocarea energiei (Ministerul Energiei)
  • penalizare maximă 64 milioane euro pentru neîndeplinirea jalonului 134 (împrumut): ținta presupune construirea unei producții combinate de energie termică și energie electrică(CHP) pe gaz flexibile (Ministerul Energiei)
  • penalizare maximă 64 milioane euro pentru neîndeplinirea jalonului 138 (împrumut): amplasarea de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de 1640 MW (Ministerul Energiei)
  • penalizare maximă 51 milioane euro pentru neîndeplinirea jalonului 139 (împrumut): ținta presupune instalarea de capacități de stocare a energiei electrice de cel puțin 240 MW (Ministerul Energiei)
  • penalizare maximă 770 milioane euro pentru neîndeplinirea jalonului 139: ținta presupune reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în producția de electricitate din surse regenerabile (Ministerul Energiei)
  • penalizare maximă 972 milioane euro pentru neîndeplinirea jalonului 126: ținta presupune instituirea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil pentru hidrogenul din surse regenerabile (Ministerul Energiei)
  • penalizare maximă 972 milioane euro pentru neîndeplinirea jalonului 128: ținta presupune decarbonizarea sectorului încălzirii și răcirii (Ministerul Energiei).

RECOMANDAREA AUTORULUI

Cele mai noi

Trimite acest link pe