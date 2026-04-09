Ciprian Ciucu l-a omagiat pe Mircea Lucescu. Ce coroană specială a adus edilul la Arena Națională

Ciprian Ciucu a venit pe Arena Națională ca să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Primarul Capitalei s-a prezentat la stadion în jurul orei 13:10 cu o coroană de flori specială, în formă de minge de fotbal așezată pe o bucată de gazon.

Primarul Capitalei a trecut pe la catafalcul lui Mircea Lucescu, a ținut un moment de reculegere și a depus aranjamentul. Coroana de flori adusă de Ciprian Ciucu întărește și mai tare ideea că Mircea Lucescu s-a născut pentru fotbal și s-a stins din viață pentru el.

Edilul și-a prezentat, ulterior, condoleanțele fiului marelui antrenor, Răzvan Lucescu, prezent la Arena Națională.

„Condoleanțe familiei și Dumnezeu să-l odihnească. Am avut ocazia să-l cunosc, un om mare, formator de generații, care și-a pus amprenta asupra fotbalului românesc. Două cluburi importante din București, Rapid și Dinamo, sunt indisolubil legate de numele lui”, a declarat Ciucu.

Mii de oameni au venit să-i aducă un omagiu lui „Il Luce”

Oameni de fotbal, mari sportivi, dar și premierul României și ministrul Afacerilor Interne au trecut pe la catafalc și și-au prezentat condoleanțele familiei antrenorului Mircea Lucescu. Astăzi este ultima zi în care publicul are acces pe stadion pentru a-și lua rămas bun de la marele tehnician.

