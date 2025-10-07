Prima pagină » Criza politică » Macron, surprins când se plimba singur pe malul Senei. Președintele francez, abandonat de toți aliații, duce cea mai grea luptă politică din carieră

07 oct. 2025, 13:19, Criza politică
La câteva ore după demisia celui de-al cincilea prim-ministru în doi ani, Emmanuel Macron a fost văzut plimbându-se singur pe malul Senei. Era o dimineață rece, iar președintele purta un palton negru. Gărzile de corp păstrau distanța. Imaginile, difuzate de televiziunile franceze, au amintit de retragerea lui Charles de Gaulle, la sfârșitul carierei sale politice.

Premierul demisionar Sebastien Lecornu a primit un răgaz de două zile pentru negocieri cu opoziția. Macron refuză două opțiuni considerate „dezastruoase”: propria demisie sau alegeri parlamentare anticipate. Acestea ar putea aduce extrema dreaptă la putere.

Fostul premier Edouard Philippe a cerut alegeri prezidențiale anticipate. Jordan Bardella, liderul Rassemblement National, susține mai întâi dizolvarea parlamentului, apoi alegerile prezidențiale. Un sondaj Elabe arată că jumătate dintre francezi cred că demisia lui Macron ar fi cea mai bună soluție.

Pariul pierdut al președintelui

Criza a început după alegerile legislative anticipate de anul trecut. Macron a pierdut majoritatea parlamentară. De atunci, Franța este condusă de guverne minoritare. Acestea s-au lovit constant de opoziție în încercarea de a reduce deficitul bugetar. Rebeliunea lui Bruno Retailleau, lider conservator, a slăbit și mai mult autoritatea președintelui. Alianța fragilă dintre centriști și dreapta moderată este acum pusă sub semnul întrebării.

Presiunea din toate direcțiile

Marine Le Pen cere dizolvarea parlamentului. Sondajele arată că partidul său conduce detașat în intențiile de vot. „Apelurile la demisia lui Macron, cândva marginale, au devenit mainstream”, spune analistul Stewart Chau. David Lisnard, primarul din Cannes, cere ca Macron „să stabilească o dată pentru demisie pentru a salva instituțiile republicii”.

Un mandat incert

Macron spune că își va duce mandatul până în 2027. Totuși, izolarea sa politică devine evidentă. Aliații se retrag, iar populația este nemulțumită. Președintele este prins între dorința de a-și păstra moștenirea și realitatea unei Franțe care nu-l mai susține. Istoria ar putea să se repete: așa cum De Gaulle a părăsit scena politică în 1969, Macron ar putea fi forțat să-și încheie mandatul mai devreme.

