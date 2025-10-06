Prima pagină » Știri externe » Opoziția din FRANȚA solicită demisia lui EMMANUEL MACRON/ Președintele are în vedere organizarea unor alegeri anticipate

Opoziția din FRANȚA solicită demisia lui EMMANUEL MACRON/ Președintele are în vedere organizarea unor alegeri anticipate

06 oct. 2025, 20:06, Știri externe
Opoziția din FRANȚA solicită demisia lui EMMANUEL MACRON/ Președintele are în vedere organizarea unor alegeri anticipate

Opoziția din Franța îi cere președintelui Emmanuel Macron să demisioneze sau să organizeze alegeri anticipate, în contextul demisiei lui Sebastien Lecornu din funcția de prim-ministru, la mai puțin de o lună de la numirea sa.

Partidul de extremă-dreapta Mobilizarea Națională (RN) a cerut, încă de anul trecut, o dizolvare a Adunării Naționale, sperând să obțină un rezultat favorabil la urne. Totuși, formațiunea a adus în discuție și posibilitatea „demisiei” lui Emmanuel Macorn prin intermediul președintelui partidului, Jordan Bardella.

Fosta președintă a RN, Marine Le Pen, a avertizat că dizolvarea Adunării Naționale este „absolut inevitabilă”, iar demisia lui Emmanuel Macron ar fi o decizie „înțeleaptă”.

„Îi cer să dizolve Adunarea Națională, am ajuns la capătul drumului. Am ajuns la capătul glumei, farsa a durat destul”, a declarat Le Pen, luni.

Liderul partidului Franța Nesupusă, Jean-Luc Melanchon, a cerut revizuirea „imediată” a moțiunii depuse de 104 parlamentari pentru demiterea lui Emmanuel Macron.

„În urma demisiei lui Sebastien Lecornu, cerem revizuirea imediată a moțiunii depuse de 104 parlamentari pentru demiterea lui Emmanuel Macron”, a cerut Melanchon, alături de aliații săi Mathilde Panot și Manuel Bompard.

Încă din august 2024, partidul Franța Nesupusă a anunțat că va prezenta o moțiune de cenzură pentru demiterea lui Macron, care exclusese opțiunea unui prim-ministru din Noul Front Popular. Acest apel a fost reînnoit în decembrie 2024, în urma utilizării articolului privind asumarea răspunderii de către Guvern.

Partidele de opoziție critică deciziile lui Macron

Herve Morin, fost ministru al Forțelor Armate din Franța, a declarat, duminică, înaintea deciziei lui Lecornu, că noua echipă a fostului prim-ministru este „insultătoare”, potrivit cotidianului Le Figaro.

„În loc să-i aducem înapoi din trecut pe cei care ne-au adus în acest impas, singura soluție ar fi demisia președintelui, urmată de alegeri prezidențiale”, a declarat Morin.

De asemenea, David Lisnard, vicepreședinte al Republicanilor, i-a cerut lui Marcon „să-și programeze demisia” în „interesul Franței” și „pentru a debloca o situație care a fost inevitabilă de la dizolvarea absurdă”.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

GERMANIA insistă asupra importanței „stabilității FRANȚEI” pentru progresul european, în contextul demisiei prim-ministrului Lecornu

Citește și

VIDEO Germania se mobilizează pentru protejarea spațiului AERIAN /Merz propune ca armata să ajute forțele de ordine pentru a doborî dronele
21:09
Germania se mobilizează pentru protejarea spațiului AERIAN /Merz propune ca armata să ajute forțele de ordine pentru a doborî dronele
EXTERNE Trump a vorbit cu președintele BRAZILIEI despre relațiile comerciale /„Mi-a plăcut conversația, țările noastre se vor descurca foarte bine”
20:34
Trump a vorbit cu președintele BRAZILIEI despre relațiile comerciale /„Mi-a plăcut conversația, țările noastre se vor descurca foarte bine”
ENERGIE Comisia Europeană a aprobat o schemă de subvenții destinată sectorului energetic din Austria /„Susține și rețeaua europeană de electricitate”
19:58
Comisia Europeană a aprobat o schemă de subvenții destinată sectorului energetic din Austria /„Susține și rețeaua europeană de electricitate”
EXTERNE Negocierile dintre Israel și Hamas din Egipt vor dura „câteva zile.” Înființarea unei “forțe de stabilizare” în GAZA, printre subiecte
19:18
Negocierile dintre Israel și Hamas din Egipt vor dura „câteva zile.” Înființarea unei “forțe de stabilizare” în GAZA, printre subiecte
EXTERNE RUSIA dezminte sprijinul chinez în războiul din Ucraina/ Kremlinul evidențiază eficiența propriilor „capacități” militare
19:11
RUSIA dezminte sprijinul chinez în războiul din Ucraina/ Kremlinul evidențiază eficiența propriilor „capacități” militare
EXTERNE Ucraina anunță că a atacat una din cele mai mari fabrici de muniție din RUSIA, un terminal petrolier și un depozit de armament din Crimeea
18:02
Ucraina anunță că a atacat una din cele mai mari fabrici de muniție din RUSIA, un terminal petrolier și un depozit de armament din Crimeea
Mediafax
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu Alina Bica
Digi24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Cancan.ro
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut public. Era vânătă pe corp: 'O să îți arăt și loviturile'
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Porumboiu susține că Plahotniuc a fost general SIE și a beneficiat de sprijin politic din România
Mediafax
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă europenii tutun
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Care ar putea fi motivele unei DESPĂRȚIRI între Anda Adam și Joseph Eudor! Detaliul observat de fani la Asia Express
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Actrița din Gossip Girl” și „Anatomia lui Grey” a murit la doar 52 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
Armata voluntară, transformată în obligatorie: Nu există nicio cale de a evita
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
Raport: Viața europeană, în pericol din cauza degradării mediului
ACTUALITATE „Reforma” lui Bolojan începe cu o NUMIRE. Premierul a desemnat un nou secretar de stat la Justiție
20:51
„Reforma” lui Bolojan începe cu o NUMIRE. Premierul a desemnat un nou secretar de stat la Justiție
HOROSCOP Semn de la Univers despre o zodie. Va fi apărată de orice rău până la finalul anului
20:29
Semn de la Univers despre o zodie. Va fi apărată de orice rău până la finalul anului
ACTUALITATE România poate impune LEGEA MAJORATULUI DIGITAL. Ce condiții trebuie să îndeplinească minorii pentru a putea zburda liberi online
20:04
România poate impune LEGEA MAJORATULUI DIGITAL. Ce condiții trebuie să îndeplinească minorii pentru a putea zburda liberi online
EMISIUNI Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 7 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
20:00
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 7 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
ACTUALITATE Lista consilierilor lui Nicușor Dan încinge din nou spiritele printre studenți: „Denotă lipsă de INTERES pentru educație”
20:00
Lista consilierilor lui Nicușor Dan încinge din nou spiritele printre studenți: „Denotă lipsă de INTERES pentru educație”
EXCLUSIV Prima zi la Cotroceni, primul scandal. Ludovic Orban, noul consilier al președintelui, încinge spiritele între Nicușor Dan și USR după declarațiile despre alegerile pentru Capitală: „E foarte puțin probabil să mai poată fi organizate anul acesta”
19:54
Prima zi la Cotroceni, primul scandal. Ludovic Orban, noul consilier al președintelui, încinge spiritele între Nicușor Dan și USR după declarațiile despre alegerile pentru Capitală: „E foarte puțin probabil să mai poată fi organizate anul acesta”