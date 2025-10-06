Opoziția din FRANȚA solicită demisia lui EMMANUEL MACRON/ Președintele are în vedere organizarea unor alegeri anticipate

Opoziția din Franța îi cere președintelui Emmanuel Macron să demisioneze sau să organizeze alegeri anticipate, în contextul demisiei lui Sebastien Lecornu din funcția de prim-ministru, la mai puțin de o lună de la numirea sa.

Partidul de extremă-dreapta Mobilizarea Națională (RN) a cerut, încă de anul trecut, o dizolvare a Adunării Naționale, sperând să obțină un rezultat favorabil la urne. Totuși, formațiunea a adus în discuție și posibilitatea „demisiei” lui Emmanuel Macorn prin intermediul președintelui partidului, Jordan Bardella.

Fosta președintă a RN, Marine Le Pen, a avertizat că dizolvarea Adunării Naționale este „absolut inevitabilă”, iar demisia lui Emmanuel Macron ar fi o decizie „înțeleaptă”.

„Îi cer să dizolve Adunarea Națională, am ajuns la capătul drumului. Am ajuns la capătul glumei, farsa a durat destul”, a declarat Le Pen, luni.

Liderul partidului Franța Nesupusă, Jean-Luc Melanchon, a cerut revizuirea „imediată” a moțiunii depuse de 104 parlamentari pentru demiterea lui Emmanuel Macron.

„În urma demisiei lui Sebastien Lecornu, cerem revizuirea imediată a moțiunii depuse de 104 parlamentari pentru demiterea lui Emmanuel Macron”, a cerut Melanchon, alături de aliații săi Mathilde Panot și Manuel Bompard.

Încă din august 2024, partidul Franța Nesupusă a anunțat că va prezenta o moțiune de cenzură pentru demiterea lui Macron, care exclusese opțiunea unui prim-ministru din Noul Front Popular. Acest apel a fost reînnoit în decembrie 2024, în urma utilizării articolului privind asumarea răspunderii de către Guvern.

Partidele de opoziție critică deciziile lui Macron

Herve Morin, fost ministru al Forțelor Armate din Franța, a declarat, duminică, înaintea deciziei lui Lecornu, că noua echipă a fostului prim-ministru este „insultătoare”, potrivit cotidianului Le Figaro.

„În loc să-i aducem înapoi din trecut pe cei care ne-au adus în acest impas, singura soluție ar fi demisia președintelui, urmată de alegeri prezidențiale”, a declarat Morin.

De asemenea, David Lisnard, vicepreședinte al Republicanilor, i-a cerut lui Marcon „să-și programeze demisia” în „interesul Franței” și „pentru a debloca o situație care a fost inevitabilă de la dizolvarea absurdă”.

Foto: Profimedia

