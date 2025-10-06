Prima pagină » Știri externe » Haosul politic persistă în Franța. Premierul Lecornu a DEMISIONAT la scurt timp după formarea Cabinetului

Haosul politic persistă în Franța. Premierul Lecornu a DEMISIONAT la scurt timp după formarea Cabinetului

06 oct. 2025, 11:24, Știri externe
Haosul politic persistă în Franța. Premierul Lecornu a DEMISIONAT la scurt timp după formarea Cabinetului

Premierul Franței, Sebastien Lecornu, a demisionat din funcție la mai puțin o lună de la nominalizare. Emmanuel Macron a acceptat demisia lui Sebastien Lecornu, la o zi după formarea guvernului său. Decizia surprinzătoare vine ca urmare a fricțiunilor interne, notează Les Echos.

Numit pe 9 septembrie, Sebastien Lecornu a fost criticat de opoziție după ce a dezvăluit o parte din cabinetul său duminică seara. Anterior acestui moment, premierul a avertizat că este pregătit să renunțe la asumarea răspunderii pentru formarea unui nou Guvern dacă partidele de opoziție înaintează propunerea unei moțiuni de cenzură.

Ministrul de Interne, Bruno Retailleau, a amenințat că va părăsi Cabinetul din cauza revenirii lui Bruno Le Maire în Executiv, ca ministru al Apărării.

Președintele Macron a considerat că această dispută poate fi depășită, însă și alți politicieni au decis să-i urmeze exemplul lui Retailleau.

„Nu putem participa la acest Guvern”, a declarat luni Xavier Bertrand, potrivit La Tribune.

Demisia lui Lecornu aruncă Franța într-o criză politică fără precedent. În acest context turbulent, Macron va convoca noi alegeri legislative.

„Interesele Franței impun ca Emmanuel Macron să își prezinte demisia. El poartă responsabilitatea principală pentru această situație. Noi alegeri legislative vor urma. A Cincea Republică și viitorul țării noastre sunt în joc”, critică primarul orașului Cannes, David Lisnard, potrivit Le Figaro.

RECOMANDAREA AUTORULUI

FRANȚA are un nou GUVERN/ Prim-ministrul se confruntă cu o criză politică odată cu anunțarea echipei sale

Citește și

EXTERNE Un judecător federal blochează ORDINUL dat de Trump prin care trimite armata pe străzile din Portland
10:35
Un judecător federal blochează ORDINUL dat de Trump prin care trimite armata pe străzile din Portland
ANALIZĂ Mii de drone aruncate de Rusia asupra Ucrainei în luna septembrie. Ce înseamnă tactica „HAITA DE LUPI”, unde au fost cele mai multe lovituri și ce eficacitate au avut
10:00
Mii de drone aruncate de Rusia asupra Ucrainei în luna septembrie. Ce înseamnă tactica „HAITA DE LUPI”, unde au fost cele mai multe lovituri și ce eficacitate au avut
EXTERNE SUA și Rusia ar putea relua discuțiile privind controlul armelor nucleare/ TRUMP salută propunerea lui PUTIN referitoare la acordul New START
09:30
SUA și Rusia ar putea relua discuțiile privind controlul armelor nucleare/ TRUMP salută propunerea lui PUTIN referitoare la acordul New START
EXTERNE FRANȚA are un nou GUVERN/ Prim-ministrul se confruntă cu o criză politică odată cu anunțarea echipei sale
08:12
FRANȚA are un nou GUVERN/ Prim-ministrul se confruntă cu o criză politică odată cu anunțarea echipei sale
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 731. Israelul trimite negociatori în Egipt pentru discuții cu Hamas
08:09
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 731. Israelul trimite negociatori în Egipt pentru discuții cu Hamas
EXTERNE Săptămâna Premiilor Nobel: începe anunțarea celor mai prestigioase distincții din lume
07:35
Săptămâna Premiilor Nobel: începe anunțarea celor mai prestigioase distincții din lume
Mediafax
Avertizare meteo: Cod roșu de ploi abundente în trei județe. Cod portocaliu în Muntenia și Dobrogea, ninsori viscolite la altitudini mari
Digi24
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă atenția Pentagonului pentru o armă anti-dronă
Cancan.ro
Care ar putea fi motivele unei DESPĂRȚIRI între Anda Adam și Joseph Eudor! Detaliul observat de fani la Asia Express
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Ana Birchall, acuzată că s-ar fi oferit să devină agent CIA în schimbul unei funcții importante în România. Reacția fostului consilier prezidențial: „O minciună”
Mediafax
S-a finalizat procesul ”Fantomei” de la Artmark! A cumpărat tablouri de 550.000 de euro sub o identitate falsă. Lucrările sunt semnate de Tonitza, Vermont și Țuculescu
Click
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Răsturnare incredibilă de situație în cazul băiatului arestat în Dubai pentru că a avut o relație cu o fată. După eliberare a murit
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 28 de ani de căsnicie
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Ionuț a murit la doar 21 de ani după ce a petrecut alături de alți 3 prieteni, în club. Băuți, tinerii au pierdut controlul mașinii care s-a lovit violent de altă mașină
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
Noi dezvăluiri de la Diana Cuciuc. De ce ar fi murit tânăra de 17 ani
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
A trecut aproape un an de la moartea fulgerătoare a Andreei Cuciuc! Adriana Ochișanu, mesaj plin de durere pentru tânăra artistă: „Suflet neprihănit și bun, copilă iubită, înțeleaptă, talentată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
De ce antrenamentele cu greutăți sunt esențiale la orice vârstă
VIDEO Diana Șoșoacă, acuzații fără precedent: „Parchetul General este cea mai coruptă instituție din România / Abia aștept să mă aresteze”
13:24
Diana Șoșoacă, acuzații fără precedent: „Parchetul General este cea mai coruptă instituție din România / Abia aștept să mă aresteze”
POLITICĂ VIDEO. Circ în fața Parchetului General. Șoșoacă, așteptată de sute de susținători cu vuvuzele și pancarte
13:15
VIDEO. Circ în fața Parchetului General. Șoșoacă, așteptată de sute de susținători cu vuvuzele și pancarte
ACTUALITATE Cum pot fi penalizați locatarii de la bloc, acum, în 2025. Plata obligatorie pe care NU trebuie să o ignore
13:09
Cum pot fi penalizați locatarii de la bloc, acum, în 2025. Plata obligatorie pe care NU trebuie să o ignore
SPORT Un fost patron din fotbalul românesc, mesaj după FCSB – Universitatea Craiova: „Elefanții știu drumul”
12:49
Un fost patron din fotbalul românesc, mesaj după FCSB – Universitatea Craiova: „Elefanții știu drumul”
NEWS ALERT Sorin Oprescu a venit în cătușe și a plecat LIBER. Fostul edil e sub control judiciar în Grecia
12:45
Sorin Oprescu a venit în cătușe și a plecat LIBER. Fostul edil e sub control judiciar în Grecia