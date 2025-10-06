Haosul politic persistă în Franța. Premierul Lecornu a DEMISIONAT la scurt timp după formarea Cabinetului

Premierul Franței, Sebastien Lecornu, a demisionat din funcție la mai puțin o lună de la nominalizare. Emmanuel Macron a acceptat demisia lui Sebastien Lecornu, la o zi după formarea guvernului său. Decizia surprinzătoare vine ca urmare a fricțiunilor interne, notează Les Echos.

Numit pe 9 septembrie, Sebastien Lecornu a fost criticat de opoziție după ce a dezvăluit o parte din cabinetul său duminică seara. Anterior acestui moment, premierul a avertizat că este pregătit să renunțe la asumarea răspunderii pentru formarea unui nou Guvern dacă partidele de opoziție înaintează propunerea unei moțiuni de cenzură.

Ministrul de Interne, Bruno Retailleau, a amenințat că va părăsi Cabinetul din cauza revenirii lui Bruno Le Maire în Executiv, ca ministru al Apărării.

Președintele Macron a considerat că această dispută poate fi depășită, însă și alți politicieni au decis să-i urmeze exemplul lui Retailleau.

„Nu putem participa la acest Guvern”, a declarat luni Xavier Bertrand, potrivit La Tribune.

Demisia lui Lecornu aruncă Franța într-o criză politică fără precedent. În acest context turbulent, Macron va convoca noi alegeri legislative.

„Interesele Franței impun ca Emmanuel Macron să își prezinte demisia. El poartă responsabilitatea principală pentru această situație. Noi alegeri legislative vor urma. A Cincea Republică și viitorul țării noastre sunt în joc”, critică primarul orașului Cannes, David Lisnard, potrivit Le Figaro.

RECOMANDAREA AUTORULUI

FRANȚA are un nou GUVERN/ Prim-ministrul se confruntă cu o criză politică odată cu anunțarea echipei sale