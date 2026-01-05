Cine e miliardarul atât de bogat încât mutarea sa a lăsat un stat american mai sărac cu aproape 1.000.000.000 de dolari

Mutarea lui unuia dintre cei mai bogați oameni ai planetei, din statul american Washington în Florida nu a fost doar o decizie personală, ci un eveniment cu impact bugetar major. Plecarea miliardarului practic a șters din estimările fiscale ale statului Washington aproape un miliard de dolari, în contextul introducerii unei taxe controversate pe câștigurile de capital.

Legislatorii din statul Washington mizau pe faptul că o nouă taxă pe câștigurile de capital va schimba modul în care ultra-bogații contribuie la finanțarea educației publice. În realitate, unul dintre cei mai bogați oameni din lume a schimbat complet ecuația, alegând să plece din stat, scrie Luxurylaunches.com.

În noiembrie 2023, Jeff Bezos a anunțat că se mută din Seattle, unde locuise aproape 30 de ani, în Miami. Oficial, fondatorul Amazon a invocat motive de familie, părinții săi revenind în Florida, dar și considerente logistice, o mare parte din activitățile companiei sale spațiale, Blue Origin, fiind concentrate în sudul SUA.

Momentul ales nu a fost însă întâmplător. Mutarea a venit la scurt timp după ce Curtea Supremă a statului Washington a validat, în martie 2023, o taxă de 7% pe câștigurile de capital, contestată intens de mediul de afaceri și de contribuabilii cu averi uriașe.

Taxa pe câștigurile de capital din Washington este atipică în peisajul fiscal american. Statul nu impozitează veniturile salariale, însă, din 2022, aplică un impozit de 7% pentru câștigurile de capital pe termen lung care depășesc aproximativ 262.000 de dolari, obținute din active precum acțiuni și obligațiuni. Tranzacțiile imobiliare și conturile de pensii sunt exceptate.

Legea a fost concepută explicit pentru a viza un număr foarte mic de rezidenți extrem de bogați, iar destinația fondurilor este clar stabilită. Primele 500 de milioane de dolari colectate anual sunt direcționate către educația preuniversitară, educația timpurie, îngrijirea copiilor și extinderea accesului la învățământul superior. Sumele care depășesc acest prag sunt folosite pentru construcția și modernizarea școlilor.

În primul an, taxa a părut un succes: statul a colectat între 786 și 890 de milioane de dolari, peste estimări, de la mai puțin de 4.000 de contribuabili. Peste jumătate din sumă a provenit de la doar zece persoane, majoritatea din zona Seattle.

Efectul Bezos

În anul următor, încasările au scăzut abrupt, la aproximativ 430 de milioane de dolari. Contribuabilii bogați au început să se adapteze: unii au amânat vânzările, alții le-au restructurat, iar o parte și-a schimbat pur și simplu domiciliul fiscal. Cel mai notabil caz a fost cel al lui Jeff Bezos.

După ce a pus aproape complet pe pauză vânzările de acțiuni Amazon în 2022 și începutul lui 2023, Bezos a acționat rapid după mutarea în Florida. În februarie 2024, a început să vândă aproximativ 50 de milioane de acțiuni Amazon, prima lichidare majoră din aproape doi ani.

Analiștii estimează că, realizând aceste tranzacții ca rezident al Floridei, Bezos a economisit peste 600 de milioane de dolari doar din evitarea taxei pe câștigurile de capital din Washington. Dacă se ia în calcul și o vânzare ulterioară de încă 25 de milioane de acțiuni, economiile totale se apropie de un miliard de dolari.

Pentru comparație, dacă ar fi rămas în statul Washington și ar fi realizat câștiguri de aproximativ 13,5 miliarde de dolari, factura fiscală a lui Bezos ar fi fost comparabilă sau chiar mai mare decât veniturile obținute de stat într-un an considerat „bun” de colectare a acestei taxe.

Veniturile totale ale fondului general al statului Washington pentru perioada 2023–2025 sunt estimate la aproximativ 66,5 miliarde de dolari. O pierdere punctuală de 600 de milioane până la un miliard de dolari reprezintă între 0,9% și 1,5% din total – o lovitură vizibilă, dar nu devastatoare.

Impactul devine însă mult mai mare atunci când este raportat strict la taxa pe câștigurile de capital, care depinde de un număr extrem de mic de tranzacții uriașe și de deciziile câtorva indivizi cu averi colosale.

Cronologia sugerează o strategie atent calculată. Taxa a fost adoptată în 2021. Bezos a încetinit vânzările de acțiuni pe durata disputelor juridice.

După validarea legii, în martie 2023, miliardarul a cumpărat discret două proprietăți într-o zonă exclusivistă din Miami, pentru peste 140 de milioane de dolari. În noiembrie, a anunțat public mutarea, iar câteva luni mai târziu au început vânzările masive de acțiuni, mult timp amânate.