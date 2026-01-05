Cum justifică avocata AUR decizia de a ataca numirile la CCR: ”Dacă sunt făcute cu încălcarea Constituției, ce garanție mai avem pentru drepturile noastre?”

Silvia Uscov, avocata care a deschis acțiunile în instanță împotriva numirilor la Curtea Constituțională a lui Dacian Cosmin Dragoș și Mihai Busuioc, a explicat prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, motivele și contextul demersului său juridic, în care respinge atât acuzațiile de partizanat politic, dar și criticile legate de momentul ales.

Cu ce explicații a venit avocata AUR după ce a deschis acțiunile în instanță împotriva numirilor la Curtea Constituțională a lui Dacian Cosmin Dragoș și Mihai Busuioc

Avocata AUR susține că a decis să deschidă acțiunea în acest moment pentru că în vacanță de iarnă nu mai este atât de socilitată precum în restul anului, astfel că, spune ea, se poate concentra mai mult pe studii juridice și și-a îndreptat atenția spre trei dintre acestea.

”Vacanța de iarna este momentul în care nu îmi mai sună telefonul atât de des și pot să mă concentrez pe studii juridice aprofundate din care rezultă articole tehnice și/sau acțiuni în instanță. În rest, timpul meu e foarte limitat, deși lucrez și în weekend-uri, și nu este niciun motiv de laudă.

La final de an am analizat mai multe acte și am decis să contest 3 dintre ele:

– cele 2 numiri ale judecătorilor CCR Dacian Cosmin Dragoș și Mihai Busuioc pentru că nu au o „vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior”