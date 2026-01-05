Prima pagină » Actualitate » Cum justifică avocata AUR decizia de a ataca numirile la CCR: ”Dacă sunt făcute cu încălcarea Constituției, ce garanție mai avem pentru drepturile noastre?”

05 ian. 2026, 10:52, Actualitate
Silvia Uscov, avocata care a deschis acțiunile în instanță împotriva numirilor la Curtea Constituțională a lui Dacian Cosmin Dragoș și Mihai Busuioc, a explicat prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, motivele și contextul demersului său juridic,  în care respinge atât acuzațiile de partizanat politic, dar  și criticile legate de momentul ales.

Avocata AUR susține că a decis să deschidă acțiunea în acest moment pentru că în vacanță de iarnă nu mai este atât de socilitată precum în restul anului, astfel că, spune ea, se poate concentra mai mult pe studii juridice și și-a îndreptat atenția spre trei dintre acestea.

Vacanța de iarna este momentul în care nu îmi mai sună telefonul atât de des și pot să mă concentrez pe studii juridice aprofundate din care rezultă articole tehnice și/sau acțiuni în instanță. În rest, timpul meu e foarte limitat, deși lucrez și în weekend-uri, și nu este niciun motiv de laudă.

La final de an am analizat mai multe acte și am decis să contest 3 dintre ele:
– cele 2 numiri ale judecătorilor CCR Dacian Cosmin Dragoș și Mihai Busuioc pentru că nu au o „vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior”
– comitetul pentru modificarea legilor justiției pentru o suită de nereguli: lipsa bazei legale adecvate și suprapunerea cu atribuțiile MJ, nerespectarea obligației de transparență, nu stabilește criterii clare de selecție a membrilor, nu prevede garanții de transparență și imparțialitate și creează un cadru discreționar incompatibil cu principiile statului de drept, urmărește, în realitate, nu rezolvarea unei probleme administrative concrete, ci crearea unui instrument de influență politică asupra agendei de reformă în justiție, absența scopului legitim – contradicția cu cererea de plată PNRR, încălcarea standardelor internaționale privind independența justiției”, a scris Silvia Uscov, pe pagina sa de Facebook.

Avocata susține că demersul său nu este unul abstract sau teoretic, ci are o dimensiune direct personală și civică: „Judecătorii CCR decid asupra drepturilor și libertăților mele fundamentale. Dacă numirile lor sunt făcute cu încălcarea Constituției și a legii speciale, atunci ce garanție mai am că standardele de protecție ale drepturilor și libertăților mele fundamentale sunt respectate? Interesant e că progresiștii sunt supărați că am atacat numirea jud. Mihai Busuioc, deși ei sunt cei care spun că e unul dintre cei 4 care blochează reforma pensiilor speciale.

Dacă unul sau amândoi ar elibera funcția, atunci poate ar putea să ocupe locul chiar unul sau doi judecători progresiști, deci îmi e greu să le înțeleg supărarea.
Comitetul pentru modificarea legilor justiției vrea să subordoneze justiția politicului. Mai mult decât atât, unii aruncă și ideea, care probabil ar ajunge și la acest Comitet, că este necesar un sistem de vetting al judecătorilor și procurorilor, adică unii aleși pe sprânceană îi selectează pe judecătorii și procurorii care le sunt pe plac, iar restul trebuie să plece. Voi înțelegeți pericolul?”, a continuat avocata. 

Silvia Uscov: ”Și nu, aceste acțiuni nu au legătură cu AUR”

În final, Silvia Uscov a ținut să precizeze că acțiunea sa nu are legătură cu AUR, partidul pe care îl apără în instențe, ci este doar o formă de opoziție ca cetățean al României: ”Și nu, aceste acțiuni nu au legătură cu AUR, cum nu au legătură cu niciun client de-ai mei. Așa cum am început să atac actele guvernului încă din pandemie, voi continua pe acest drum. E forma mea de opoziție ca cetățean al României”, a încheiat avocata. 

