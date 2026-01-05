Trump contrazice Moscova și spune că Ucraina nu a vizat reședința lui Putin în atacul cu drone: „Nu cred că a avut loc un astfel de atac”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a contrazis afirmațiile Moscovei despre un atac cu drone al Ucrainei asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin. Chiar dacă inițial păruse „foarte supărat” când a auzit acuzația, Trump a spus duminică că oficialii americani nu au găsit dovezi clare că locuința lui Putin ar fi fost vizată. El a menționat doar că a avut loc „ceva în apropiere”, dar nu în punctul indicat de Rusia.

Donald Trump a afirmat duminică, la bordul avionului Air Force One, că presupusul atac asupra vilei lui Putin nu ar fi avut loc niciodată.

„Nu cred că a avut loc un astfel de atac”, a spus liderul american, în timp ce se întorcea spre Washington, D.C., din Florida. Acesta a adăugat: „S-a întâmplat ceva destul de aproape, dar nu are nicio legătură cu acest lucru”.

Totul a pornit de la o declarație a ministrului de externe rus, Serghei Lavrov. El spusese săptămâna trecută că Ucraina ar fi lansat o rundă de drone spre reședința lui Putin din regiunea Novgorod. Oficialii de la Kiev au respins imediat această afirmație. Chiar au considerat-o o manevră menită să submineze negocierile pentru pace aflate în curs.

Acuzațiile Moscovei au părut să pună presiune pe discuțiile pe care Ucraina și Statele Unite le au despre un posibil plan de pace. Acum, poziția Casei Albe se aliniază cu cea a mai multor oficiali europeni care spun că nu există o confirmare a atacului asupra reședinței lui Putin.

Negocierile internaționale pentru un plan de pace continuă

În timp ce tensiunile diplomatice se joacă la nivel înalt, luptele de pe teren nu dau semne că s-ar opri curând. Rusia susține că dronele ucrainene sunt lansate aproape în fiecare zi spre Moscova și alte regiuni ruse, o escaladare față de atacurile mai sporadice din trecut. Trupele rusești raportează interceptarea a sute de drone în 2026, inclusiv zeci de aparate deasupra regiunii Moscova.

Pe de altă parte, autoritățile ucrainene au semnalat faptul că unele drone rusești au lovit din nou zone civile din Ucraina. Aici intră și Kievul, unde cel puțin un civil ar fi fost ucis în urma atacurilor recente.

Negocierile internaționale pentru un plan de pace continuă, dar rămân complicate. Zelenskiy și Trump au discutat despre un plan în 20 de puncte care să ducă la încetarea conflictului. Acum, Ucraina speră să aibă sprijinul unui summit la nivel înalt în SUA până la sfârșitul lunii. În paralel, Kremlinul spune că va revizui poziția sa în negocieri în lumina acuzațiilor recente.

Războiul din Ucraina intră în al patrulea an fără o rezolvare clară la orizont.

