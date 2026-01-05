Prima pagină » Actualitate » Un şofer s-a izbit de parapeţii de pe DEx12 în încercarea de a depăşi utilajele de deszăpezire. Maşina s-a făcut praf

Un şofer s-a izbit de parapeţii de pe DEx12 în încercarea de a depăşi utilajele de deszăpezire. Maşina s-a făcut praf

Luiza Dobrescu
05 ian. 2026, 11:36, Actualitate
Galerie Foto 1

Un şofer s-a izbit de parapeţii de pe DEx12, Craiova-Piteşti, la kilometrul 111, din cauză că a vrut să depăşească maşinile care deszăpezeau artera de cirulaţie. Angajaţii de la DRDP Craiova au şi filmat evenimentul, iar ISU Argeş a transmit şi o comunicare, în acest sens. 

În urma impactului autoturismului cu protecţiile de pe marginea drumului, şoferul aflat la volan a avut nevoie de intervenţia SMURD, iar pentru prevenirea incendiului maşinii a fost solicitat ajutorul a două echipaje de la ISU Bradu, din Argeş.

Cei de la Drumuri Regionale Craiova au transmis şi o informare pe pagina de facebook, referitor la acest incident.

„Din păcate, nu toți conducătorii auto au înțeles mesajele noastre repetate de a nu depăși utilajele care acționează cu lamă sau material antiderapant, acestea fiind esențiale pentru menținerea siguranței traficului.

În această dimineață, un șofer, grăbit și lipsit de răbdare, a ignorat recomandările de siguranță, a depășit utilajele de deszăpezire aflate în acțiune și a provocat deteriorarea parapetului de siguranță pe DEx12 Craiova–Pitești.

Reamintim faptul că depășirea utilajelor aflate în intervenție este extrem de periculoasă, atât pentru participanții la trafic, cât și pentru personalul care își desfășoară activitatea pe carosabil. Respectarea acestor reguli simple contribuie decisiv la prevenirea accidentelor și la menținerea unui trafic sigur pentru toți.”

