A plătit 3,2 milioane de dolari pentru un ton roșu uriaș, la licitația de pește de la Tokyo

05 ian. 2026, 11:22, Actualitate
A plătit 3,2 milioane de dolari pentru un ton roșu / Sursa FOTO: Envato

Un antreprenor japonez specializat în sushi a plătit luni suma record de 3,2 milioane de dolari pentru un ton roșu uriaș, la o licitație anuală prestigioasă de Anul Nou desfășurată la principala piață de pește din Tokyo.

Suma achitată depășește recordul anterior, notează presa niponă.

Kiyoshi Kimura, autointitulat „Regele tonului”

Lanțul de restaurante de sushi al autointitulatului „Rege al Tonului”, Kiyoshi Kimura, a plătit cel mai mare preț pentru peștele de 243 de kilograme prins în largul coastei de nord a Japoniei.

„Credeam că vom putea cumpăra puțin mai ieftin, dar prețul a crescut vertiginos înainte să-ți dai seama. Am fost surprins de preț… Sper ca, mâncând ton de bun augur, cât mai mulți oameni să se simtă plini de energie”, a spus Kimura după licitația de dinaintea zorilor de la principala piață de pește din Tokyo.

Prețul de 510,3 milioane de yeni la licitația de Anul Nou a fost cel mai mare plătit vreodată, de când au început să fie colectate date, în 1999. Prețul maxim anterior a fost de 333,6 milioane de yeni pentru un ton roșu de 278 de kilograme în 2019, după ce piața de pește s-a mutat din zona tradițională Tsukiji, din centrul orașului Tokyo, într-o unitate mai modernă.

Cel mai mare licitator a plătit anul trecut 207 milioane de yeni pentru un ton roșu de 276 de kilograme.

În timpul pandemiei de Covid-19, tonul de Anul Nou a avut prețuri doar la o fracțiune din cele obișnuite, deoarece restaurantele și-au redus operațiunile.

Cele mai noi