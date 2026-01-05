Prima pagină » Știri externe » Dictatorul nord-coreean, Kim Jong Un, testează rachete hipersonice ca răspuns la „criza geopolitică”

05 ian. 2026, 11:17, Știri externe
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat, duminică, lansarea rachetelor hipersonice „de ultimă generație” pentru a pregăti forțele nucleare ale Phenianului pentru război, a relatat luni presa de stat, spunând că „criza geopolitică” a făcut testul și mai urgent, o referință clară la atacul american din acest weekend asupra Venezuelei.

Seul și Tokyo au anunțat duminică că au detectat lansarea de lângă Phenian a două rachete balistice – primul test al țării din acest an, cu doar câteva ore înainte ca liderul sud-coreean Lee Jae-myung să plece la Beijing pentru un summit.

Luni, Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA) l-a citat pe Kim spunând că testul a arătat „pregătirea forțelor nucleare ale RPDC„, referindu-se la Coreea de Nord.

Realizări importante au fost realizate recent în punerea forțelor noastre nucleare pe o bază practică și pregătirea lor pentru un război real”, a transmis Kim Jong Un.

Activitatea Phenianului, a spus el, era „îndreptată spre a pune treptat descurajarea războiului nuclear pe o bază dezvoltată”.

„Motivul pentru care este necesar este exemplificat de recenta criză geopolitică și de evenimentele internaționale complicate„, a explicat Kim, făcând o referire clară la capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către SUA.

Operațiunea reprezintă un scenariu de coșmar pentru conducerea Coreei de Nord, care s-a temut de mult timp de așa-numita „lovitură de decapitare” de acest fel și a acuzat Washingtonul că încearcă să o înlăture de la putere.

Phenianul l-a condamnat duminică ca fiind o „încălcare serioasă a suveranității” care „confirmă clar încă o dată natura rebelă și brutală a SUA”.

Phenianul și-a justificat de decenii programele nucleare și de rachete ca un factor de descurajare împotriva presupuselor eforturi de schimbare a regimului ale Washingtonului.

Lansarea de duminică „poate fi interpretată ca un mesaj care semnalează că Phenianul deține un factor de descurajare de război și capacități nucleare, spre deosebire de Venezuela”, a declarat Hong Min, analist la Institutul Coreean pentru Unificare Națională din Seul.

El a făcut referire la rapoartele mass-mediei de stat de duminică conform cărora Kim a vizitat o facilitate implicată în fabricarea de arme tactice ghidate.

Acest lucru, susține el, „a demonstrat o capacitate de a lansa lovituri mai precise decât lansatoarele multiple de rachete existente de pe diverse platforme, inclusiv aeriene și terestre”.

Noul sistem de armament al Coreei de Nord, folosind rachete hipersonice, a fost testat pentru prima dată în octombrie. Rachetele hipersonice călătoresc cu mai mult de cinci ori viteza sunetului și pot manevra în timpul zborului, făcându-le mai greu de urmărit și interceptat. Acestea au fost folosite cu efect letal anul trecut asupra orașelor din Ucraina de către Rusia, cu care Coreea de Nord a adâncit legăturile în ultimii ani, și de Iran împotriva Israelului.

