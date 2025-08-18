Prima pagină » Sănătate » Pisicile suferă de DEMENȚĂ la fel ca oamenii. Descoperirea ar putea oferi speranțe pentru tratamente noi împotriva bolii Alzheimer

Pisicile suferă de DEMENȚĂ la fel ca oamenii. Descoperirea ar putea oferi speranțe pentru tratamente noi împotriva bolii Alzheimer

Pisicile suferă de DEMENȚĂ la fel ca oamenii. Descoperirea ar putea oferi speranțe pentru tratamente noi împotriva bolii Alzheimer
Oamenii de știință au descoperit asemănări între demența felină și boala Alzheimer la oameni. Cercetarea stiințifică arată că pisicile dezvoltă demență în mod natural, similar cu oamenii afectați de Alzheimer, iar acest lucru oferă speranțe pentru descoperirea unor tratamente mai eficiente pentru această boală cumplită.

Un grup de experți de la Universitatea din Edinburgh a analizat post-mortem creierele a 25 de pisici care prezentaseră simptome de demență, precum confuzie, tulburări de somn și vocalizare crescută. Studiile anterioare se bazau pe rozătoare modificate genetic, o specie care nu suferă în mod natural de demență.

Cercetătorii au identificat în creierul pisicilor cu demență o acumulare de beta-amiloid, o proteină toxică asociată cu boala Alzheimer, oferind astfel un „model natural perfect pentru Alzheimer”, scrie Agerpres.

Aceste descoperiri permit o înțelegere mai clară a modului în care beta-amiloidul afectează sinapsele și contribuie la pierderea memoriei și a capacităților cognitive.

Sinapsele, esențiale pentru transmiterea mesajelor între celulele creierului, sunt afectate de procesul numit „tăiere sinaptică”, în care celulele de susținere ale creierului, astrocitele și microglia, acaparează sinapsele afectate. Această descoperire ajută la explicarea mecanismelor demenței felină și umane.

Asemănările izbitoare între demența felină și boala Alzheimer la oameni

Robert McGeachan, coordonatorul studiului, a declarat: „Demența este o boală devastatoare, fie că afectează oamenii, pisicile sau câinii. Descoperirile noastre evidențiază asemănările izbitoare între demența felină și boala Alzheimer la oameni.”

Potrivit lui McGeachan, studiul oferă perspective promițătoare: „Noile tratamente pentru Alzheimer la om ar putea ajuta și animalele de companie în vârstă. Deoarece pisicile dezvoltă în mod natural aceste modificări cerebrale, ele oferă un model mai precis al bolii decât animalele de laborator tradiționale.”

Danielle Gunn-Moore, de la catedra de medicină felină a Universității din Edinburgh, a adăugat: „Demența felină este tulburătoare atât pentru pisică, cât și pentru stăpân. Studii ca acesta ne ajută să înțelegem cum să le tratăm cel mai bine. Este un câștig pentru pisici, proprietarii lor și pentru persoanele afectate de Alzheimer.”

