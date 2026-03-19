„Cu Gândul la București”. Cum explica Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, apariția a mii de gropi pe străzile din Capitală

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 din București, a explicat în emisiunea „Cu Gândul la București” de unde vine problema gropilor din Capitală apărute în urma ultimelor zăpezi de primăvară și termenul de remediere a situației traficului. Doar în sectorul său, unul din cele mai aglomerate din Capitală, Rareș Hopincă a numărat 4000 de gropi care transformă traficul în infern.

Ultima, din punct de vedere cronologic, este problema gropilor apărute după sezonul de iarnă. Evident că gropile nu țin cont de administratorul străzii. Apar gropi și pe străzile administrate de Primăria Capitalei. Apar grop și pe străzile administrate de sector, explică edilul.

Noi am inventariat în această perioadă aproximativ 4000 de gropi și noi prin inspectorii noștri și atunci noi am am preferat să stăm la aceeași masă cu administrați a străzilor, să facem un plan comun de intervenție în această perioadă, inclusiv am alocat fonduri din bugetul local al sectorului doi, pentru administrația străzilor, deci pentru Primăria Capitalei, astfel încât ritmul asfaltărilor să fie unul satisfăcător.

Adică să mergem în același ritm și pe străzile administrate de sectoare și pe străzile administrate de Primăria Municipiului București. Este un tip de conlucrare care, mă rog, la finalul zilei, va duce la un serviciu public mai bun.