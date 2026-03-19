„Cu Gândul la București”. Cum explica Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, apariția a mii de gropi pe străzile din Capitală

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 din București, a explicat în emisiunea „Cu Gândul la București” de unde vine problema gropilor din Capitală apărute în urma ultimelor zăpezi de primăvară și termenul de remediere a situației traficului. Doar în sectorul său, unul din cele mai aglomerate din Capitală, Rareș Hopincă a numărat 4000 de gropi care transformă traficul în infern.
Ultima, din punct de vedere cronologic, este problema gropilor apărute după sezonul de iarnă. Evident că gropile nu țin cont de administratorul străzii. Apar gropi și pe străzile administrate de Primăria Capitalei. Apar grop și pe străzile administrate de sector, explică edilul.
Noi am inventariat în această perioadă aproximativ 4000 de gropi și noi prin inspectorii noștri și atunci noi am am preferat să stăm la aceeași masă cu administrați a străzilor, să facem un plan comun de intervenție în această perioadă, inclusiv am alocat fonduri din bugetul local al sectorului doi, pentru administrația străzilor, deci pentru Primăria Capitalei, astfel încât ritmul asfaltărilor să fie unul satisfăcător.
Adică să mergem în același ritm și pe străzile administrate de sectoare și pe străzile administrate de Primăria Municipiului București. Este un tip de conlucrare care, mă rog, la finalul zilei, va duce la un serviciu public mai bun.
Dacă ar exista conflicte, dacă ar exista neînțelegeri între instituții, nu are nimeni de câștigat. Și atunci acesta este doar un exemplu banal întâmpinat, întâlnit în activitatea de zi cu zi. Am stabilit un buget de 7,3 milioane de lei pentru astuparea gropilor. 5,3 milioane au revenit străzilor aflate în administrarea noastră, care sunt și mai multe. 2 milioane de lei s-au dus către Administrația Străzilor, deci către Primăria Municipiului București.
Până până ieri am făcut o evaluare. Reușisem să asfaltăm 52% din din gropile apărute după sezonul de iarnă. Da, puțin peste jumătate și activitatea continuă. Estimez că în următoarele 2 săptămâni vom reuși să finalizăm acest acest proces. Sigur e o situație. Deci încă doup săptămâni.
Noi credem că am reușit să asfaltăm gropile cele mai problematice, mari, cele în care efectiv puteai să-ți să-ți strici un cauciuc sau să, să știu, să eu pățești alte daune, dar în continuare vom urmări acest proces până la final, astfel încât să nu mai avem această problemă. A fost o mare problemă după această iarnă, recunoaște Rareș Hopincă,