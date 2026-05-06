Victor Ponta: Ne terorizează o minoritate de sado-masochiști. Bolojan ne operează pe toți, fără anestezie, cu plăcere 

În cadrul emisiunii Marius Tucă Show, Victor Ponta a acuzat că România este condusă de o minoritate sado-masochistă, în același timp a comentat și despre măsurile inițiate de Ilie Bolojan despre care a spus că „operează fără anestezie”.

„Noi avem 15-20 de ani deja, dar mai ales în ultimii 10, suntem o majoritate clară, dar care ne terorizează o minoritate de sado-masochiști, care ne spun că toți românii sunt hoți, corupți, noi, CTP îi salvează, USR-iștii ne salvează. L-au găsit pe domnul Bolojan care ne operează pe toți fără anestezie, cu plăcere.”, a precizat Victor Ponta.

Fostul premier nu vede o rezolvare în întoarcerea la guvernare a PSD-PNL-UDMR, însă fără Ilie Bolojan. Mai departe, el a continuat cu faptul că a fost prezent la votul moțiunii de cenzură, iar cei 281 care au votat-o ar trebui să se reunească și să numească un premier.

„Nu cred în teoria că o să fie totul bine, vom ocupa piața independenței de luni și ne întoarcem la guvernul PSD-PNL-UDMR, dar fără Bolojan, o să avem pe unul care tot o să taie. O să avem un prim-ministrul pus de Nicușor Dan. Când mă uit, am fost și ieri în parlament 281 de voturi. Ăia trebuiau să aibă o discuție clară în care să spună: „Bă, noi suntem majoritatea de 281, ăștia ne fac putiniști, ne fac hoți, ticăloși, leneși, nu, noi suntem majoritatea, hai să punem noi un prim-ministru, nu domne, să pună ei, și dacă ei nu vor, nu punem pe nimeni”, a spus Victor Ponta.

Declarațiile fostului premier vin în contextul în care marți, 5 mai, Guvernul Bolojan a fost înlăturat printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD-AUR, care a trecut cu 281 de voturi.

