Sorin Grindeanu îi dă replica Oanei Gheorghiu: „Înțeleg indignarea, mai ales când nu citești prima pagină din document"
Liderul PSD, Sorin Grindeanu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a răspuns Oanei Gheorghiu – vicepremier interimar – care a publicat, miercuri, un document în care susține că anul trecut, Sorin Grindeanu, pe atunci ministru al Transporturilor, ar fi avizat listarea la bursă a mai multor companii de stat, printre care Tarom, Aeroporturi București, Administrația Porturilor Maritime, Carpactica Feroviar, Aeroportul Timișoara. Ea a prezentat informația într-o postare pe Facebook, în care îl critică pe liderul social-democrat.

Vicepremierul Oana Gheorghiu

Acum, Sorin Grindeanu i-a dat replica vicepremierului interimar Oana Gheorghiu…

„Am citit cu atenție postarea doamnei Oana Gheorghiu. Înțeleg indignarea, mai ales când nu citești prima pagină din document.
Dacă ar fi citit-o ar fi observat că memorandumul a fost inițiat de Mihnea Claudiu Drumea, colegul de partid al domnului Ilie Bolojan.
Dacă tot a făcut efortul să îl publice, să îl și citim împreună. Până la capăt, nu doar până unde convine.

1. Doamna Gheorghiu confundă „propunere” cu „aprobare”.

Memorandumul conține trei liste distincte, nu una singură:

  • Lista propunerilor brute primite de la Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Bursa de Valori București și Fondul Proprietatea (paginile 5–6). De aici a copiat doamna Gheorghiu lista ei roșie.
  • Lista intermediară rezultată după ședințele de lucru – 6 companii (pagina 6).
  • Lista finală propusă Guvernului spre aprobare (pagina 9, „Concluzii”) — trei companii: CNCIR, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime, Societatea Carpatica Feroviar România

❗️TAROM nu este în lista finală.
❗️Compania Națională Aeroporturi București nu este în lista finală.
❗️Aeroportul Timișoara nu este în lista finală.
❗️CEC Bank, Poșta Română, Loteria, ROMGAZ, ELCEN, CNAIR, Salrom, Eximbank — niciuna nu este în lista finală.
⛔️Sunt propuneri respinse.

Doamna Gheorghiu le prezintă ca propuneri aprobate. Asta nu este o interpretare diferită a faptelor. Este o inversare a lor!

2. Nu am avizat „vânzarea” niciunei companii.

Ce am avizat, ca ministru al Transporturilor, este un memorandum tehnic care:

  • analizează cadrul legal aplicabil unei eventuale listări,
  • enumeră propunerile primite de la diverse instituții,
  • filtrează acele propuneri și
  • propune Guvernului o listă scurtă de trei companii.

Avizul meu privește documentul în ansamblu, inclusiv concluziile lui, adică inclusiv excluderea TAROM, CNAB și a celorlalte companii pe care doamna Gheorghiu le prezintă ca fiind „avizate de mine”.

A spune că am avizat listarea TAROM pe baza unui document care explică de ce TAROM nu este propusă pentru listare este, ca să fiu blând, un exercițiu de imaginație.

3. Memorandumul este mai prudent decât îl prezintă doamna Gheorghiu.

Pentru cei care chiar îl citesc, nu doar îl folosesc ca recuzită:

  • Complexul Energetic Oltenia (pagina 8): listarea „se poate lua în considerare după implementarea Planului de restructurare”. Adică nu acum.
  • TAROM (pagina 7): „nu au fost impuse Statului român obligații cu privire la privatizarea companiei” prin decizia Comisiei Europene. Adică nu este obligatorie.
  • CNCIR și Complexul Energetic Oltenia: se cere expres avizul CSAT și Hotărâre de Guvern separată — pentru că sunt societăți de interes strategic național, cu protecții suplimentare prevăzute de lege.

Documentul nu este un manifest de privatizare. Este un exercițiu de prudență administrativă, cu filtre succesive și salvgardări legale.

4. Ținta 443 nu este o invenție a mea. Este o obligație asumată de România.

Jalonul 443 din PNRR — „cel puțin 3 companii de stat listate / de tip lease / restructurate în domeniul energiei și al transporturilor” — este:

  • asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, negociat cu Comisia Europeană,
  • recomandare a Comitetului de Guvernanță Corporativă al OCDE (pagina 9 a memorandumului),
  • condiție pentru aderarea României la OCDE în 2026.

Eu nu am inventat această țintă.

Eu, ca ministru, am avizat un document tehnic care propune modul cel mai prudent de a o îndeplini — cu trei companii, nu cu douăzeci!

A susține că „Grindeanu voia să vândă țara” pentru că am avizat implementarea unei obligații PNRR este o acuzație care, dacă ar fi adevărată, ar trebui adresată guvernelor care au negociat și semnat PNRR-ul, nu unui ministru care îl execută.

5. „Listare la bursă” nu înseamnă „vânzarea companiei”.

Memorandumul descrie clar mecanismele avute în vedere:

  • majorare de capital social prin aport privat — statul rămâne acționar majoritar,
  • pachete minoritare (de exemplu, 20% la Carpatica Feroviar),
  • în cazul Fondului Proprietatea — vânzarea participațiilor deja deținute de Fond, nu de stat direct.

6. Și, în final, o problemă cronologică pe care doamna Gheorghiu pare să o fi ratat, dar care este cea mai importantă. Memorandumul a fost inițiat de către Mihnea Claudiu Drumea-PNL.

În concluzie: Iei un document real, îl scoți din context, citezi lista pe care o respinge ca și cum ar fi lista pe care o aprobă, ignori concluziile, ignori cronologia, adaugi steaguri roșii în Facebook și aștepți reacțiile”, a scris Sorin Grindeanu, pe Facebook.

Oana Gheorghiu a publicat, pe Facebook, mai multe documente care, susține ea, reprezintă «dovada minciunii domnului „Nu Ne Vindem Țara” Sorin Grindeanu»:

„Ieri, în Parlament, domnul președinte PSD Sorin Grindeanu a dărâmat Guvernul pentru a opri listarea companiilor de stat.
Însă anul trecut, domnul ministru PSD al Transporturilor Sorin Grindeanu a avizat listarea la bursă a următoarelor companii de stat:
  • TAROM
  • Compania Națională Aeroporturi București
  • Compania Națională Administrația Porturilor Martime S.A.
  • Societatea Carpatica Feroviar România S.A.
  • Compania Națională Aeroportul International Timișoara Traian Vuia
În același document sunt propuse și:
  • CEC Bank
  • Poșta Română
  • Loteria Română
  • Imprimeria Națională
  • Eximbank
  • Romarm
  • Cuprumin
  • Societatea Națională a Sării Salrom
  • ROMGAZ S.A.
  • OIL Terminal S.A.
  • Complexul Energetic Oltenia
  • ELCEN
  • CNAIR
  • Uzina Termoelectrică Midia
  • SN a Apelor Minerale
Am primit acest document astăzi. Evident, am verificat autenticitatea sa și am primit confirmarea că documentul este original.
Documentul cuprinde lista de companii, argumentație, calendar, plan de acțiune.
Toate aceste elemente, avizate de domnul Sorin Grindeanu.
Ce mai zice documentul?
  • că listarea companiilor de stat este recomandare OECD
  • că e obiectiv asumat prin PNRR
  • că e necesară pentru atingerea jalonului 443
  • că trebuie selectați intermediari autorizați, adoptate hotărâri de guvern, pregătite ofertele publice
Așadar, domnul Sorin Grindeanu l-a dat jos pe Ilie Bolojan pentru că acesta din urmă voia listarea companiilor de stat.
Adică exact ceea ce domnul Sorin Grindeanu avizase el însuși anul trecut.
Astăzi, domnul Sorin Grindeanu este propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru”.

