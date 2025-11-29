Răzvan Munteanu, director executiv al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), a declarat, în emisiunea „Cu Gândul la București”, că în cazul unui cutremur în București, precum cel din 1977, „cade orașul pe noi”. Potrivit lui Munteanu, care citează o estimare a Băncii Mondiale, peste 20 de mii de clădiri din Capitală sunt „sortite hazardului”.

„Cade orașul pe noi. Avem un fond construit îmbătrânit, neîntreținut în ultimii 50 de ani. Avem date din teren colectate pentru 411 clădiri care sunt în risc seismic I, alte 486 de clădiri sunt în risc seismic II. Aproape 1.000 de clădiri sunt evaluate și nu stau deloc bine. Și avem și o estimare a Băncii Mondiale care spune că peste 20 de mii de clădiri construite înainte de 1977 sunt sortite hazardului”, a declarat Răzvan Munteanu în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Directorul AMCCRS mai spune că în cazul unui seism precum cel din 1977 se vor prăbuși mai multe clădiri decât în ziua de 4 martie de acum 48 de ani.

Cutremur în București: „Vor cădea mai multe clădiri decât în 1977”

„După 1977, fondul de clădiri nu a fost întărit sau consolidat, în consecință, cifrele pe care le putem estima nu pot fi decât pesimiste.

Cu siguranță, în cazul unui cutremur precum cel din 1977, vor fi mai multe clădiri la pământ ca în urmă cu 48 de ani. În toată această perioadă, putem spune că mult prea puțin s-a consolidat. Mai mult, chiar după 1977, urmare a unor decizii politice de la acea vreme, s-a interzis partea de consolidare a clădirilor avariate de cutremur, și au fost făcute reparații punctuale. Cunoașteți cazul celebrului inginer Gheorghe Ursu. Pur și simplu s-a pus batista pe țambal în ceea ce privește consolidarea clădirilor afectate de cutremur”, a mai precizat Răzvan Munteanu.

Peste 1.500 de morți la seismul devastator din 1977

În urma cutremurului din 1977, cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter, au murit peste 1500 de persoane, printre care și mari artiști, precum Toma Caragiu sau Doina Badea.

Din nefericire, Bucureștiul este în prezent și mai vulnerabil în fața unui seism de magnitudine mare, precum cel din 1977, iar autoritățile nu făcut nimic în după Revoluție pentru a pune în siguranță clădirile vulnerabile.

Întreaga emisiune cu Răzvan Munteanu poate fi vizionată AICI: