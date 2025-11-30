Prima pagină » Video » Etajele inferioare ale blocului explodat în Rahova ar putea fi SALVATE. Șef consolidări: „Oamenii vor putea intra în apartamentele puse în siguranță”

Etajele inferioare ale blocului explodat în Rahova ar putea fi SALVATE. Șef consolidări: „Oamenii vor putea intra în apartamentele puse în siguranță”

Nicolae Oprea
30 nov. 2025, 05:45, Video

Răzvan Munteanu, director executiv al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), a declarat, în emisiunea „Cu Gândul la București”, că etajele superioare ale blocului care a explodat în Rahova în luna octombrie vor fi îndepărtate, urmând ca celelalte etaje, inferioare, în funcție de expertizele tehnice, să fie puse în siguranță.

„Prima măsură pe care trebuie să o luăm acolo este punerea în siguranță a acelui imobil. Este o măsură impusă de experții tehnici încă din 17 octombrie, când a avut loc explozia. Pentru a pune blocul în siguranță este nevoie de acordul notarial al tuturor co-proprietarilor. Am avut cel puțin patru întâlniri de lucru cu asociația de proprietari. Din 54 de apartamente, la 51 dintre ele avem acordurile notariale, urmează și celelalte săptămâna viitoare. Vom obține autorizația de construcție în regim de urgență”, a declarat Răzvan Munteanu, în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Etajul 5 s-a prăbușit peste etajul 4

Șeful AMCCRS explică apoi ce înseamnă punerea în siguranță a blocului care a explodat în Rahova.

„Punerea în siguranță înseamnă îndepărtarea etajelor 8, 7 și 6, de pe partea suspendată, dar și etajul 5 va fi curățat, el fiind prăbușit peste etajul 4. Ulterior, Administrația de Consolidări va putea să intre să facă o expertiză tehnică, iar proprietarii vor putea intra în apartamentele de la etajele puse în siguranță. În tronsonul I, oamenii s-au întors în apartamente. Primăria Sectorului 5 i-a sprijinit pe oameni cu refacerea apartamentelor, cu ferestrele sparte, refacerea zugrăvelilor, și a anumitor elemente care au fost distruse de suflul exploziei”, mai precizează Munteanu.

 Întreaga emisiune cu Răzvan Munteanu poate fi vizionată AICI:

