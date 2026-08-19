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Imagini cu mormântul marelui compozitor George Enescu, din Cimitirul Père-Lachaise de la Paris. Geniul muzicii, omagiat la 145 de ani de la naștere

Ruxandra Radulescu
Imagini cu mormântul marelui compozitor George Enescu, din Cimitirul Père-Lachaise de la Paris. Geniul muzicii, omagiat la 145 de ani de la naștere
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Institutul Cultural Român de la Paris l-a comemorat pe marele compozitor român, George Enescu, miercuri 19 august, cu ocazia a 145 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai importanți muzicieni ai țării. La mormântul lui Enescu, de la Cimitirul Père- Lachaise, din capitala Franței, au fost depuse flori, alături de panglici cu tricolorul național.

George Enescu își doarme somnul de veci în unul dintre marile muzee în aer liber din Paris, Cimitirul Père-Lachaise, alături de alte genii ale artei, precum Maria Callas, Georges Bizet sau Frédéric Chopin.

Pe cavoul din marmură albă al lui Enescu sunt așternute buchete de flori în culori pastelate, iar o panglică în culorile tricolorului înconjoară locul de veci.

George Enescu: „Un muzician care nu a încetat niciodată să dăruiască”

Institutul Cultural Român de la Paris a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în semn de omagiu pentru George Enescu, în care a amintit de contribuția sa neasemuită la istoria muzicală a lumii.

Totodată, ICR celebrează moștenirea artistică a lui Enescu, caracterizată de o melancolie uneori exuberantă, alteori sfâșietoare, întotdeauna vie și însuflețită de muzicienii care o readuc pe scenele lumii spre bucuria spectatorilor.

„George Enescu: 145 de ani de muzică împărtășită

George Enescu s-a născut pe 19 august 1881, la Liveni, în România. O sută patruzeci și cinci de ani mai târziu, ce omagiu ar putea fi mai frumos decât să privim tot ceea ce continuă să inspire moștenirea sa?

Violonist-copil minune, pianist, dirijor și compozitor genial, Enescu a fost și un pedagog de o generozitate imensă. Și-a transmis arta multor muzicieni – inclusiv lui Yehudi Menuhin, care l-a considerat un tată spiritual. Totuși, pentru Enescu, transmiterea cunoștințelor însemna și crearea condițiilor necesare pentru ca alții să învețe, să compună, să interpreteze și, la rândul lor, să transmită mai departe ceea ce au acumulat.

Acest spirit dăinuie și astăzi. De la Festivalul și Concursul Internațional „George Enescu” din București până la „Rencontres Enesco” din Paris – susținute ani la rând de regretata lor directoare artistică, Alina Pavalache – și de la proiectele desfășurate la casele memoriale din Mihăileni și Sinaia până la lucrări contemporane inspirate de muzica sa, generații de muzicieni continuă să se reunească în numele său.

Căci moștenirea lui Enescu nu constă doar în operele pe care le-a lăsat în urmă. Ea rezidă și în convingerea că muzica se dezvoltă atunci când este împărtășită: atunci când un maestru îndrumă un tânăr talent, când o instituție oferă acelui talent ocazia de a străluci și când o lucrare din trecut inspiră ceva nou.

La 145 de ani de la nașterea sa, figura luminoasă a lui George Enescu continuă să reunească cele mai prețioase calități pe care muzica le oferă: talentul, standardele înalte, generozitatea și dorința de a transmite arta mai departe.

Poate că acesta este cel mai frumos mod de a sărbători ziua de naștere a unui muzician care nu a încetat niciodată să dăruiască”, a transmia Institutul Cultural Român de la Paris.

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