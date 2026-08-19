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Cum încearcă SUA să transporte petrolul în secret din Golful Persic. Operațiunea se întâmplă chiar sub nasul Iranului

Cum încearcă SUA să transporte petrolul în secret din Golful Persic. Operațiunea se întâmplă chiar sub nasul Iranului
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Pentru a evita blocada impusă de Iran în Strâmtoarea Ormuz, armata americană a stabilit în mod clandestin un coridor maritim prin acest coridor de trecere pentru a transporta milioane de barili de petrol în fiecare zi, relatează Axios.

În cadrul operațiunii, care este în desfășurare de săptămâni bune, între 15 și 20 de petroliere au intrat și au ieșit zilnic din Strâmtoarea Ormuz printr-un canal sudic de-a lungul coastei Omanului. În total, s-au transportat aproximativ 10 milioane de barili de petrol pe zi, ceea ce înseamnă jumătate din volumul de țiței tranzacționat înaintea războiului, pentru a menține piața energetică mondială.

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Această operațiune pusă la cale de Statele Unite anulează unul dintre cele mai mari atuuri ale Teheranului în războiul cu americanii: perturbarea aprovizionării cu petrol la nivel mondial, care a dus în primă fază la creșterea prețurilor la țiței. Deși acum cantitatea de petrol care iese din Golful Persic este încă sub nivelurile de dinainte de război, aceasta face o diferență semnificativă în aprovizionarea globală.

În toată această operațiune, armata americană a ajutat petrolierele goale să intre în Golf din Marea Arabiei, iar mai apoi să iasă în siguranță. Toate navele tranzitează Canalul Sudic din Ormuz doar pe baza îndrumărilor armatei americane.

„Controlăm banda sudică a Strâmtorii Ormuz de două luni. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice poate fi o pacoste, dar ei nu controlează strâmtoarea. Noi o facem”, a declarat unul dintre oficialii americani, care are cunoștințe directe despre această problemă.

Această operațiune a fost posibilă datorită unei campanii militare recente unde Comandamentul Central al SUA a bombardat sistemele radar și de supraveghere maritimă ale Iranului de pe coastă, au declarat oficialii americani. Prin urmare, vizibilitatea Iranului asupra traficului din Canalul Sudic al Strâmtorii Ormuz este foarte redusă. Singura posibilitate prin care mai pot monitoriza traficul este prin intermediul ambarcațiunilor rapide ale IRGC. Acum, iranienii lansează atacuri cu drone și rachete de croazieră doar la noroc în direcția zonelor prin care cred că ar putea tranzita navele comerciale.

Țările arabe caută alternative pentru exportul de petrol

De când tranzitul petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz a fost pus sub semnul întrebării, țările arabe exportatoare de petrol din Golf au început să caute alternative logistice care să ocolească ruta maritimă. Din cauza lunilor de blocaje și a atacurilor constante ale Iranului asupra tancurilor petroliere, state precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au accelerat dezvoltarea de infrastructură alternativă prin conducte noi către porturi de la Marea Roșie sau Golful Oman.

Prin urmare, planul Teheranului de a impune taxe de tranzit navelor comerciale pentru a-și finanța reconstrucția post-război este acum sub semnul întrebării. Pe viitor, dacă statele arabe aleg să-și exporte petrolul prin conductele terestre, valoarea strategică a strâmtorii va scădea drastic, iar principala armă de șantaj a Teheranului împotriva Occidentului nu va mai avea nicio putere.

„Se construiesc o mulțime de conducte. Cred că Strâmtoarea Ormuz nu va mai fi la fel de importantă ca în trecut”, a precizat Donald Trump mercuri la Casa Albă.

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