Radu Marinescu, fostul ministru al Justiției, îi răspunde, în exclusivitate pentru Gândul, lui Vladimir Tismăneanu. Invitat în emisiunea „Subiectul zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Radu Marinescu a explicat că a considerat atacurile lui Tismăneanu drept o polemică bazată pe jigniri, nu pe argumente, și a susținut că acestea au pornit de la poziția sa privind amendamentele discutate în Parlament. Fostul ministru a catalogat atitudinea drept „totalitară, cripto-bolșevică, neo-stalinistă” și a explicat că acesta a fost motivul pentru care i-a răspuns în aceeași manieră. Urmărește emisiunea live aici.

„E o chestiune pe care nu mi-aș dori-o și o polemică pe care n-am căutat-o. M-am trezit cu un atac direct împotriva persoanei mele, cu calificări care țin inclusiv de înfățișarea fizică, de exercitarea unei profesii care nu văd ce legătură ar avea cu contextul discuției. Am considerat că, din păcate, domnul Tismăneanu se adaugă unei tot mai ample abordări publice de jignire, de insultă, care sunt substituite unei controverse și dezbateri de idei.

Pe el l-a supărat faptul că eu am susținut în Parlament acele amendamente despre care ați discutat și aici. Consider că o asemenea atitudine denotă o abordare totalitară, cripto-bolșevică, neo-stalinistă și de aceea i-am și răspuns sub această manieră.”

Radu Marinescu susține că legea nu modifică sancțiunea aplicată lui Dominic Fritz, ci doar stabilește termenul de aplicare

Radu Marinescu a susținut că, în cazul lui Dominic Fritz, trebuie respectate deciziile instanțelor și ale Curții Constituționale, chiar dacă acestea sunt contestate public. Fostul ministru al Justiției consideră că noua lege nu modifică sancțiunea stabilită prin hotărârea judecătorească și nu produce efecte retroactive, ci stabilește doar modul și termenul în care aceasta se aplică. În opinia sa, interdicția de a ocupa o funcție publică rămâne valabilă, inclusiv pentru aleșii locali, iar situația lui Fritz trebuie analizată prin prisma acestei interdicții.

„În primul rând, nu ar trebui să ne jignim, să înlocuim argumentele cu insulte. Ar trebui să respectăm niște principii ale statului de drept. Acestea spun că o hotărâre judecătorească reprezintă adevăr juridic definitiv și că decizia CCR reprezintă un adevăr constituțional. Dacă nu acceptăm aceste prezumții pentru identitatea statului de drept, atunci suntem într-o rătăcire totală.

De ce ar trebui să cred eu pe doamna Morariu, care spune cu convingere, dar pro cauză, că această decizie e vădit abuzivă și să nu cred CCR, care a pronunțat o hotărâre a cărei motivare o așteptăm în momentul de față?

Și pe legea din 2010, interpretarea judiciară e în sensul că încetează de drept funcția publică. În situația tuturor celor care se află într-o ipoteză tranzitorie în succesiunea în timp a legilor, nu se schimbă nimic la sancțiunile aplicate. Aceste sancțiuni cuprind și interdicția de a mai ocupa o funcție publică, care se aplică inclusiv aleșilor. În contextul acesta, Fritz are această interdicție.

Legea stabilește numai un termen pentru aplicarea acestor sancțiuni, care derivă dintr-o hotărâre judecătorească ce rămâne nemodificată. Nu se vorbește de retroactivitate”, a adăugat Radu Marinescu, fost ministru al Justiției.

Radu Marinesc a reacționat după mobilizarea de la Timișoara în sprijinul primarului Dominic Fritz

Un scandal de proporții a izbucnit pe rețelele sociale între fostul ministru PSD al Justiției, Radu Marinescu, și istoricul și politologul Vladimir Tismăneanu. Disputa a pornit după ce Tismăneanu l-a numit pe Marinescu „omul tandemului Olguța-Manda” și l-a acuzat că este autorul amendamentului „anti-Fritz”. În replică, fostul ministru a avut o reacție dură și i-a reproșat lui Tismăneanu inclusiv originile sale familiale, fiind fiul unor lideri comuniști.

Marinescu a criticat mesajele celor care susțin menținerea lui Domnic Fritz în funcție. Fostul ministru al Justițieisusține că, la 36 de ani de la Revoluția din 1989, protestele din Timișoara ajung să aibă, un obiectiv contrar principiilor de integritate în exercitarea unei funcții publice.

”După 36 de ani de la Revoluție, la Timișoara, unii cheamă la miting nu pentru integritatea funcției publice ci împotriva ei. Să iasă lumea în stradă pentru ca abuzul de funcție să se soldeze cu păstrarea ei. Trist”, a scris fostul ministru al Justiției pe pagina sa de Facebook.

Protest la Timișoara

Reacția fostului ministru vine în contextul disputei privind situația primarului Timișoarei, Dominic Fritz, după hotărârea Curții Constituționale. Magistraţii Curţii Constituţionale au decis, luni, 17 august că amendamentul cu privire la conflictul de interese din noua Lege ANI este constituţional, astfel că primarul Timişoarei, Dominic Fritz, ar trebui să părăsească funcţia la 30 de zile de la promulgarea textului de lege.

Prin urmare, Federația Inițiativa Timișoara și Alternativa Civică Timişoara au pregătit un miting de susţinere pentru Dominic Fritz, miercuri, 19 august, de la ora 19.00, în Piaţa Operei din Timişoara.

Textul adoptat de Parlament prevede încetarea mandatului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a noilor dispoziții, în condițiile prevăzute de lege. Dominic Fritz se află exact într-o asemenea situație, după hotărârea definitivă pronunțată de ÎCCJ în luna iunie.

Agenția Națională de Integritate a stabilit că, în anul 2020, edilul a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal. Documentația tehnică aferentă proiectului fusese realizată de firma unui arhitect care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei pentru finanțarea campaniei electorale din 2020.