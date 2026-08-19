Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că Israelul nu va accepta sub nicio formă o prezență militară turcă care se extinde în sud, în Siria, după ce Forțele Aeriene au atacat un aeroport sirian unde Ankara urma să desfășoare forțe.

„Nu vom tolera o prezență militară turcă care se stabilește mai la sud, deoarece ne amenință. Am transmis acest lucru. Acum, am văzut că Turcia intenționează să se stabilească pe un aeroport la sud de linia sa, lângă Alep, și am transmis un mesaj”, a declarat Netanyahu într-un videoclip postat pe contul său de pe X.

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Netanyahu susține că a întreprins acțiuni militare după ce avertismentul său a rămas fără răspuns, referindu-se la atacul asupra bazei aeriene Abu Duhur. „Mesajul a fost transmis, dar se pare că nu a fost auzit, așa că ne-am asigurat că l-au înțeles mai bine”, a adăugat premierul israelian. Imaginile recente din satelit arată cel puțin cinci cratere de impact pe pistele de rulare de la atacul israelian de marți asupra bazei aeriene Abu Duhur din nord-vestul Siriei.

Comentariile lui Netanyahu au venit după remarcile șefului armatei israeliene, generalul-locotenent Eyal Zamir, care a vizitat miercuri o zonă de securitate ocupată de Israel în sudul Siriei și le-a spus trupelor că armata urmărește îndeaproape evoluțiile situației de la graniță.

„Monitorizăm schimbările de pe frontul sirian. Nu vom permite forțelor ostile să se stabilească la granițele noastre și vom ști cum să ne folosim capacitățile operaționale exact unde și când este nevoie”, a declarat Zamir. „Suntem încă într-un război pe mai multe fronturi, în alertă și operăm în toate arenele, escaladarea se poate dezvolta în oricare dintre ele și trebuie să rămânem în permanență pregătiți”, a continuat Eyal Zamir.

După prăbușirea regimului Assad în decembrie 2024, trupele israeliene dețin poziții militare în sudul Siriei. Această zonă a fost anterior o zonă tampon demilitarizată, monitorizată de forțele de menținere a păcii ale ONU.

Atacurile israeliene asupra bazei Abu Duhur din nord-vestul Siriei au avut loc după ce Israelul a acuzat Damascul că a încălcat un acord prin acceptarea trupelor turcești la această bază. Un comunicat al biroului lui Benjamin Netanyahu precizează că guvernul de la Damasc a ignorat în mod repetat avertismentele primite.

„Israelul a avertizat în repetate rânduri Siria că o astfel de desfășurare ar reprezenta o amenințare la adresa securității Israelului. Siria a ales să ignore aceste avertismente”, se arată în declarație, deși aceasta nu a recunoscut în mod explicit responsabilitatea Israelului pentru atac.

Turcia, care a avut relații tensionate cu Israelul în ultimii ani, a respins acuzațiile, în timp ce ambasadorul SUA în Turcia, Tom Barrack, a condamnat atacul drept o „escaladare inutilă”.