Toni Neacșu a comentat situația lui Dominic Fritz după decizia CCR privind conflictul de interese. Fostul membru CSM susține că liderul USR încearcă să profite politic de acest moment. El subliniază că, dacă noua lege a integrității va intra în vigoare, mandatul de primar al Timișoarei al lui Dominic Fritz va înceta după 30 de zile. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Este normal ca un politician să folosească în favoarea lui acest moment”

Invitat la Marius Tucă Show, avocatul Toni Neacșu a comentat reacțiile lui Dominic Fritz după decizia CCR. Acesta consideră că este normal ca un politician să încerce să folosească un astfel de moment în avantajul său. El spune că Fritz încearcă să se victimizeze și să iasă în față. Fostul membru CSM crede că scopul ar fi să vadă câtă susținere poate strânge în această situație.

„E cumva normal, totuși, ca politician să folosească în favoarea lui acest moment, să se victimizeze, să iasă puțin în față, să vadă câtă susținere poate strânge. Dar vor trece evenimentele astea. Acum încă sunt proaspete. Dacă legea va intra în vigoare, este evident că, după 30 de zile, îi va înceta acel mandat, indiferent ce se întâmplă. Și acolo am văzut și victimizarea aceea cu instanțele internaționale.”, a declarat avocatul.

Decizia CCR privind incompatibilitatea lui Dominic Fritz cu funcția de primar al Timișoarei a stârnit reacții în interiorul USR. Membrii partidului susțin că hotărârea Curții îl vizează direct pe Fritz și au contestat prevederile care duc la încetarea mandatului. În cazul edilului există și o hotărâre definitivă a Înaltei Curți, care a menținut raportul ANI privind conflictul de interese administrativ.

„Acea atacare în instanță nu va produce suspendarea efectelor ordinului”

Avocatul spune că o eventuală contestare în instanță nu ar putea opri încetarea mandatului lui Dominic Fritz. El subliniază că funcția de primar al Timișoarei ar înceta de drept, conform legii.

„Acum, vă spun ca avocat, marea problemă, știți, care este pentru domnia sa? Marea problemă este că el, chiar dacă va ataca în instanță ordinul prefectului care va constata, potrivit legii, că i-a încetat mandatul, acea atacare în instanță nu va produce suspendarea efectelor ordinului, pentru că încetarea de drept intervine potrivit legii. Chiar potrivit legii.”, a declarat fostul membru CSM.

Noua lege a integrității schimbă situația lui Dominic Fritz. Amendamentul declarat constituțional de CCR prevede că aleșii aflați în conflict de interese își pot pierde mandatul, dacă acest lucru a fost stabilit definitiv de instanță. Fritz se află într-o astfel de situație, după decizia definitivă a CCR. Dacă legea intră în vigoare, el va avea 30 de zile pentru a-și preda mandatul.