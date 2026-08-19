La Oradea întreaga organizație USR s-a mobilizat pentru Dominic Fritz, sub forma unui protest “spontan”

URS-iștii au ieșit în stradă pentru Dominic Fritz și la Oradea, orașul unde Bolojan a fost primar vreme de 12 ani. Protestul de susținere al liderului USR s-a desfășurat miercuri, la orele amiezii, în contextul deciziei CCR (Curtea Constituțională a României) de a declarara constituțional amendamentul la Legea Integrității, care l-ar putea lăsa pe Fritz fără postul de primar. Menționăm că Bolojan i-a luat apărarea lui Fritz, la scurt timp după decizia Curții Constituționale a României.

Aproximativ 20 de persoane din organizația USR Bihor s-au strâns în Piața Ferdinand din Oradea cu pancarte pe care erau scrise mesaje de solidaritate față de primarul Timișoarei și liderul USR, Dominic Fritz.

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De la protest nu a lipsit, desigur, președintele USR Bihor, Silviu Dehelean, care a organizat întreaga manifestație.

„Oradea alături de Timișoara”; „CCR, stop legilor cu dedicație”; „CCR, legea nu se aplică înapoi” sau „CCR apără hoția”, sunt doar câteva dintre textele pe care membrii organizației USR le-au promovat în centrul Oradei.

Interlopi și o USR-istă vizată într-un dosar de corupție, printre cei prezenți la protestul pro-Fritz din Timișoara

Sute de oameni de toate vârstele s-au adunat, miercuri seară, în Piața Operei din Timișoara, la mitingul de susținere pentru Dominic Fritz, pentru a-și manifesta revolta față de decizia Curții Constituționale de a declara constituțional „amendamentul Fritz”.

Printre cei care au ieșit la mitingul de susținere pentru Dominic Fritz, organizat în Timișoara, s-a numărat și Elena Micicoi, fosta prefectă a județului Timiș.

Micicoi a demisionat din funcția de prefect în luna iunie, după ce procurorii Parchetului European au făcut percheziții la locuința sa, în cadrul unei anchete privind un proiect finanțat din fonduri europene.

De asemenea, la protest au participat și apropiați ai clanului Cârpaci, una dintre cele mai cunoscute grupări interlope din Timișoara.

Bolojan i-a luat apărarea lui Fritz și susține că votul CCR a fost motivat politic

Amintim că la 24 de ore de la votarea amendamentului Fritz de către CCR, Ilie Bolojan a sărit în apărarea liderului USR. Bolojan, premier demis și lider PNL, a afirmat că votul Curții Constituționale a fost unul motivat politic iar Fritz a fost o țintă.

„La fel de important, legea nu trebuie folosită pentru a scoate din funcție o anumită persoană sau pentru a lovi un adversar politic. Până când Dominic Fritz nu a devenit țintă, pe nimeni nu a preocupat o asemenea modificare legislativă și, cu atât mai puțin, de azi pe mâine.

CCR a declarat constituțional „amendamentul Fritz”

Curtea Constituțională a României a declarat luni 17 august constituțional amendamentul, depus de PSD, la Legea Integrității, conform căruia persoanele declarate în stare de conflict de interese, care dețin o funcție publică, își pierd mandatul.

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, riscă, astfel, să-și piardă funcția, având în vedere că a fost declarat în conflict de interese de către Autoritatea Națională de Integritate, în luna iunie.