O unitate din armata Statelor Unite a lansat o campanie inedită de reînrolare în rândul militarilor săi. Comandanții Batalionului 9 de Geniu de la baza Fort Stewart, Georgia, oferă militarilor din serviciul activ o permisie specială de 4 zile pentru a juca Grand Theft Auto VI (GTA 6) în momentul lansării jocului, cu condiția de a se reînrola pentru cel puțin doi ani, relatează CBS News.

Conform memorandumului intern semnat de comandantul unității, locotenent-colonelul Ryan D. Hodgson, regulile sunt foarte clare, iar soldații eligibili trebuie să își prelungească contractul actual între 1 august și 14 noiembrie 2026. Prelungirea trebuie să fie de minimum 2 ani și poate ajunge până la 6 ani în armata americană. Drept recompensă, soldații vor primi o permisie specială fix în perioada 20-23 noiembrie, imediat după lansarea oficială a jocului GTA 6, programată de Rockstar Games pentru 19 noiembrie.

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De-a lungul anilor, Armata a folosit diverse bonusuri la înrolare – taxe de școlarizare, alegerea locului de serviciu sau accesul la programe speciale de instruire în cadrul cărora soldații învață să sară din avioane sau să coboare în rapel din elicoptere pentru a-i încuraja să se înroleze sau să se reînroleze.

Purtătorul de cuvânt al bazei Fort Stewart, locotenent-colonelul Angel Tomko, a explicat că această inițiativă este un program pilot menit să crească rata de retenție a trupelor și să îmbunătățească moralul. În acest context, armata americană încearcă să creeze stimulente moderne, conectate direct cu interesele reale ale generației tinere de soldați.

Campania s-a dovedit a fi un succes rapid în rândul militarilor din unitate. Din cei 130 de soldați eligibili din acest batalion, cel puțin 20 de militari au semnat deja prelungirea contractelor exclusiv pentru a-și asigura cele patru zile de libertate în lumea virtuală a jocului GTA, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Armatei pentru CBS News.

Anticiparea următoarei versiuni a jocului GTA este puternică în anumite cercuri, în special în rândul fanilor jocurilor de acțiune și al pasionaților de jocuri open-world. Ultimele trailere ale jocului arată că acțiunea va fi plasată într-un Miami fictiv.