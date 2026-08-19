Prima pagină » Știri externe » Ofertă inedită pentru soldații americani ca să rămână în armată. Cine își prelungește contractul poate juca în premieră GTA 6 timp de patru zile

Ofertă inedită pentru soldații americani ca să rămână în armată. Cine își prelungește contractul poate juca în premieră GTA 6 timp de patru zile

Ofertă inedită pentru soldații americani ca să rămână în armată. Cine își prelungește contractul poate juca în premieră GTA 6 timp de patru zile
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O unitate din armata Statelor Unite a lansat o campanie inedită de reînrolare în rândul militarilor săi. Comandanții Batalionului 9 de Geniu de la baza Fort Stewart, Georgia, oferă militarilor din serviciul activ o permisie specială de 4 zile pentru a juca Grand Theft Auto VI (GTA 6) în momentul lansării jocului, cu condiția de a se reînrola pentru cel puțin doi ani, relatează CBS News.

Conform memorandumului intern semnat de comandantul unității, locotenent-colonelul Ryan D. Hodgson, regulile sunt foarte clare, iar soldații eligibili trebuie să își prelungească contractul actual între 1 august și 14 noiembrie 2026. Prelungirea trebuie să fie de minimum 2 ani și poate ajunge până la 6 ani în armata americană. Drept recompensă, soldații vor primi o permisie specială fix în perioada 20-23 noiembrie, imediat după lansarea oficială a jocului GTA 6, programată de Rockstar Games pentru 19 noiembrie.

Sondaj Gândul

Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

De-a lungul anilor, Armata a folosit diverse bonusuri la înrolare – taxe de școlarizare, alegerea locului de serviciu sau accesul la programe speciale de instruire în cadrul cărora soldații învață să sară din avioane sau să coboare în rapel din elicoptere pentru a-i încuraja să se înroleze sau să se reînroleze.

Purtătorul de cuvânt al bazei Fort Stewart, locotenent-colonelul Angel Tomko, a explicat că această inițiativă este un program pilot menit să crească rata de retenție a trupelor și să îmbunătățească moralul. În acest context, armata americană încearcă să creeze stimulente moderne, conectate direct cu interesele reale ale generației tinere de soldați.

Campania s-a dovedit a fi un succes rapid în rândul militarilor din unitate. Din cei 130 de soldați eligibili din acest batalion, cel puțin 20 de militari au semnat deja prelungirea contractelor exclusiv pentru a-și asigura cele patru zile de libertate în lumea virtuală a jocului GTA, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Armatei pentru CBS News.

Anticiparea următoarei versiuni a jocului GTA este puternică în anumite cercuri, în special în rândul fanilor jocurilor de acțiune și al pasionaților de jocuri open-world. Ultimele trailere ale jocului arată că acțiunea va fi plasată într-un Miami fictiv.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Cresc tensiunile dintre Turcia și Israel. Netanyahu spune că bombardamentele recente din Siria sunt un mesaj direct la expansiunea militară a Ankarei
23:03
Cresc tensiunile dintre Turcia și Israel. Netanyahu spune că bombardamentele recente din Siria sunt un mesaj direct la expansiunea militară a Ankarei
CONTROVERSĂ Proces istoric în SUA. Facebook și Instagram sunt acuzate de 29 de state americane că au creat în mod intenționat dependență copiilor de social media
20:47
Proces istoric în SUA. Facebook și Instagram sunt acuzate de 29 de state americane că au creat în mod intenționat dependență copiilor de social media
SĂNĂTATE Moderna și Merck anunță rezultate încurajatoare pentru un vaccin terapeutic împotriva cancerului de piele
20:11
Moderna și Merck anunță rezultate încurajatoare pentru un vaccin terapeutic împotriva cancerului de piele
MILITAR NATO organizează un exercițiu militar de amploare la Cincu. Peste 1.000 de militari au simulat apărarea României
19:49
NATO organizează un exercițiu militar de amploare la Cincu. Peste 1.000 de militari au simulat apărarea României
FLASH NEWS Bill Clinton a împlinit 80 de ani
18:59
Bill Clinton a împlinit 80 de ani
FLASH NEWS Bulgaria întărește securitatea la baza aeriană Bezmer din cauza amenințărilor din partea Iranului. Anunțul Guvernului de la Sofia
18:52
Bulgaria întărește securitatea la baza aeriană Bezmer din cauza amenințărilor din partea Iranului. Anunțul Guvernului de la Sofia
Mediafax
SCANDAL la Guvern! Sindicatul angajaților, atac la adresa lui Bolojan: La 17 august unde erați?
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
DRAMA neștiută a medicului rezident de 28 de ani care s-a aruncat de la etajul 14. De ce boală sufereau părinții lui
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Adevarul
Selecționerul Egiptului ar fi leșinat încercând să oprească o păruială între cele două soții ale sale
Mediafax
IREAL! Un al doilea război ar putea izbucni la granița României
Click
Detalii cutremurătoare despre drama medicului rezident care s-a sinucis. Ce se întâmpla în viața lui
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Cancan.ro
Cea mai nouă PROFEȚIE a 'Profetului Apocalipsei': Război total între aceste 5 țări, în octombrie 2026
Ce se întâmplă doctore
Îl mai ții minte pe Vierme de la Animal X? Cum arată acum, la 42 de ani, și cu ce se ocupă! E schimbat total și mulți nu l-au mai recunoscut
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Ruinele unei civilizații uitate, descoperite cu ajutorul tehnologiei LiDAR în pădurea amazoniană
EVENIMENT Imagini cu mormântul marelui compozitor George Enescu, din Cimitirul Père-Lachaise de la Paris. Geniul muzicii, omagiat la 145 de ani de la naștere
23:41
Imagini cu mormântul marelui compozitor George Enescu, din Cimitirul Père-Lachaise de la Paris. Geniul muzicii, omagiat la 145 de ani de la naștere
REACȚIE Ponta acuză Guvernul Bolojan că facilitează abandonul școlar prin proiectul de lege care taie bursele sociale pe perioada vacanțelor
22:30
Ponta acuză Guvernul Bolojan că facilitează abandonul școlar prin proiectul de lege care taie bursele sociale pe perioada vacanțelor
MARIUS TUCĂ SHOW Toni Neacșu explică cum ar putea motiva CCR decizia privind legea integrității: „A fost aplicată prost ani de zile, deci nu e retroactivitate”
22:17
Toni Neacșu explică cum ar putea motiva CCR decizia privind legea integrității: „A fost aplicată prost ani de zile, deci nu e retroactivitate”
ULTIMA ORĂ La Oradea întreaga organizație USR s-a mobilizat pentru Dominic Fritz, sub forma unui protest “spontan”
22:03
La Oradea întreaga organizație USR s-a mobilizat pentru Dominic Fritz, sub forma unui protest “spontan”
EXCLUSIV Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, răspunde în exclusivitate pentru Gândul la atacul lansat de Vladimir Tismăneanu. „M-a atacat cu o atitudine cripto-bolșevică”
21:49
Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, răspunde în exclusivitate pentru Gândul la atacul lansat de Vladimir Tismăneanu. „M-a atacat cu o atitudine cripto-bolșevică”
MARIUS TUCĂ SHOW Toni Neacșu afirmă că Fritz se victimizează, dar nu va avea efect pentru că „încetarea de drept a mandatului de primar intervine potrivit legii”
21:45
Toni Neacșu afirmă că Fritz se victimizează, dar nu va avea efect pentru că „încetarea de drept a mandatului de primar intervine potrivit legii”

Cele mai noi

Trimite acest link pe