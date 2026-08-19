Ponta acuză Guvernul Bolojan că facilitează abandonul școlar prin proiectul de lege care taie bursele sociale pe perioada vacanțelor

Victor Ponta, fostul premier al României, și-a exprimat, într-o postare pe Facebook, revolta cu privire la proiectul de lege propus de Guvernul demis, Bolojan, ce prevede tăierea brurselor sociale pentru elevi, pe perioada vacanțelor.

Fostul premier al României, Victor Ponta, critică dur această măsură și atrage atenția asupra faptului că Guvernul demis facilitează abandonul școlar.

„GATA! Guvernul Bolojan–USR a început să taie cheltuielile de la „îmbuibații pesediști”! A început cu bursele sociale ale elevilor! Pentru că „statul userist” are nevoie de foci disciplinate, nu de elevi cu șanse egale la educație!”, afirmă Ponta.

Guvernul demis taie bursele sociale ale elevilor

Deși a fost demis în urmă cu peste 100 de zile, Guvernul Bolojan continuă să pună în dezbatere proiecte de lege, ce continuă măsurile de austeritate, care au îngenuncheat economia țării. După controversata lege a salarizării, care taie din veniturile bugetarile, acum Guvernul propune o lege care elimină bursele sociale ale elevilor pe perioada vacanțelor.

Un proiect de Hotărâre de Guvern pus în dezbatere publică pe 17 august prevede, în forma actuală, eliminarea plății burselor sociale pe perioada vacanțelor școlare.

Schimbarea nu este însă explicată în nota de fundamentare care însoțește proiectul. Documentul prezintă modificările privind tipurile și cuantumul burselor, dar nu menționează explicit faptul că elevii beneficiari ai burselor sociale nu ar mai urma să primească acești bani în vacanțe.

În prezent, metodologia în vigoare prevede clar că bursa socială se acordă elevilor și în perioada vacanțelor școlare.

Noul proiect de lege propus de Guvern prevede: „(1) Bursele sociale se acordă conform prevederilor art. 5.”

Iar articolul 5, la alineatul (1), modificat la punctul 1, spune: „Bursele de merit, bursele sociale și bursele tehnologice se acordă în fiecare an şcolar, în perioada cursurilor şcolare, inclusiv în perioada pregătirii practice.”