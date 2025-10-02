Andra Măruță a fost la un pas de ACCIDENT pe scenă. Deși este admirată pentru silueta ei impecabilă, are o problemă serioasă de sănătate de la dietă

Cântăreața Andra Măruță este admirată pentru silueta ei impecabilă, însă în spatele aparențelor, ea se confruntă cu o problemă serioasă de sănătate. Într-un podcast găzduit de Teo Trandafir, soția realizatorului Cătălin Măruță de la PRO TV, a dezvăluit că are tensiune arterială ridicată.

Ea a fost la un pas de accident chiar pe scenă, pe durata unui concert. Episodul acesta a stârnit îngrijorări! A slăbit rapid 10 kilograme, pierzând din greutate, însă nu dintr-o dorință estetică, ci dintr-o necesitate medicală. Nu doar că a urmat o dietă, dar a practicat și sport. Soțul ei a sprijinit-o.

„Am avut un episod, dar după ce am slăbit, mi-a scăzut tensiunea. Eram pe tratament și medicii mi-au spus că dacă voi da jos kilogramele, voi scăpa de problemă. Și uite că de când am pierdut 10 kg, tensiunea mea e 12 cu 8. La un moment dat, la un concert, aveam tensiunea destul de mare…”, a povestit artista.

„Fac pilates de ceva vreme. Am dat 9-10 kg jos și acum stagnez, dar e bine. Cătălin m-a ajutat foarte mult. Eu sunt foarte pofticioasă și el îmi spunea să nu cedez. Am nevoie de oameni de genul ăsta lângă mine, altfel nu știu dacă aș fi reușit”, a mărturisit Andra.

La ce soluție a apelat vedeta?

„După ce ducem copiii la școală, mergem cu Cătălin în pădure, bem cafeaua împreună și facem un pic de mișcare, ca să mai scadă tensiunea”, a spus vedeta.

„Când mi-a prezentat-o Raoul prima dată, i-am zis: „Sper că are voce.” Și atunci, ca și acum, nu încetează să mă uimească — cu vocea si cu modestia ei. Ani la rând, Andra a crescut sub ochii noștri și nici măcar acum nu cred că realizează cât de huge e sau nu vrea sa faca asta, ca sa nu-si piarda…farmecul. N-o fi luat ea Cerbul de Aur, dar a făcut sold-out la Wembley — și cu asta am spus tot”, a afirmat Teo Trandafir.

„E un podcast ca între două prietene care nu s-au mai văzut de mult, dar care au senzația că ieri au băut cafeaua împreună”, a spus gazda emisiunii „Gând la gând cu Teo”.

