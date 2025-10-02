Prima pagină » Sănătate » O tânără femeie s-a stins din viață la 27 de ani din cauza unei DIETE extreme. Medicii, șocați când au aflat cât cântărea la momentul decesului

02 oct. 2025, 20:48, Sănătate
O tânără femeie în vârstă de 27 de ani a decedat în Bali după ce a urmat o dietă vegană dusă la nivel extrem din 2017, când urmase studiile în Marea Britanie, la Universitatea din Leeds. O chema Karolina, născută în Polonia, și era practicantă de yoga și călătorea în țări exotice.  Mânca doar fructe crude, chiar și când se simțea rău de la înfometare.

Când starea ei de sănătate s-a agravat, părinții au decis să o interneze la o clinică de specialitate. A urmat un tratament pentru tulburare de alimentație, însă ulterior, după ce a părăsit clinica, a reluat dieta vegană.  Medicii n-au mai putut să facă nimic când aceasta a ajuns să cântărească 22 de kilograme.

Cum a survenit decesul

Ea a plecat în Bali, pentru a întâlni alți adepți ai dietei vegane. Ea ceruse personalului hotelului să fie servită doar cu fructe. La trei zile de la sosirea ei, un localnic de la un cafe-raw vegan i-a sesizat absența și a contactat complexul în care era cazată. Cei doi urmau să se întâlnească.

În cele din urmă, Karolina a fost găsită fără suflare. Medicii n-au mai putut face nimic pentru ea și au constatat decesul.  În raportul poliției se arată că familia credea că tânăra fusese „spălată pe creier de vegani și de rețelele sociale”, potrivit BBC, citează CANCAN.

Ultimele fotografii arată că ea era într-o situație deplorabilă. Tânăra suferea și de osteoporoză avansată și deficit de albumină, susține una dintre prietene sale. Suferea de aceste afecțiuni de la dieta drastică i-au provocat edem și umflarea picioarelor. Medicii avertizează că o astfel de dietă raw vegan bazată doar pe fructe este contraindicată.  Regimul nu conține proteine, grăsimi sau omega-3 necesare organismului.

