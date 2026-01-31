Misterele Revoluției au planat aproape 4 decenii asupra românilor, însă vălul începe să se destrame, iar memoria colectivă începe să se vindece, Fostul procuror șef militar al Secției Parchetelor Militare, Cătălin Ranco Pițu, a finalizat rechizitoriul celui mai controversat episod din istoria recentă a României. Dosarul are 3.000 de volume. Concluzia la capătul unui volum uriaș de muncă, audieri de martori și analiză de documente strict secrete este clară: a început ca o Revoluție la Timișoara și București, însă din 22 decembrie 1989 aceasta fost comfiscată, putând vorbi de o lovitură de stat militară instrumentată de un grup creat dinainte de Revoluție și condus de Ion Iliescu.

Trebuie menționat că este al doilea dosar dedicat Revoluției, însă este primul care intră în circuitul de judecată. A mai existat și cel gestionat mulți ani de procurorul Dan Voinea, însă în final acesta nu a mai fost finalizat.

Cătălin Ranco Pițu este autorul volumelor „Ruperea Blestemului. Revoluția Română din decembrie 1989”, „Mineriada s-a născut la Revoluție. Evenimentele din 13-15 iunie 1990” și „Revoluția română pentru tineri”, toate apărute la Editura Litera și devenite bestsellere.

O lovitură de stat militară demnă de manual

22 decembrie 1989 este data la care o grupare politico-militară anteconstituită, formată în jurul lui Ion Iliescu, a preluat puterea în România printr-o lovitură de stat militară de manual, scrie autorul. Noua putere avea nevoie de un dușman inventat, teroriștii, pentru a justifica diversiunea care s-a soldat cu 857 de morți și peste 2000 de răniți. De altfel, numărul de morți este mult mai mare după 22 decembrie decât înainte, când Ceaușescu a decretat împușcarea oamenilior ieșiți în stradă la Timișoara și București, la baricada Universității din 21 decembrie.

Din acel moment, la nivelul întregii ţări a fost declanşată o amplă şi complexă acţiune de dezinformare şi diversiune, având drept consecinţă instaurarea unei psihoze colective a terorismului care a cauzat mii de pierderi de vieţi omeneşti şi răniri prin împuşcare, dar şi privări de libertate făcute cu încălcarea regulilor de drept internaţional.

Monumentala cantitate de probe administrate în dosar dovedesc că nu a existat nicio interferență străină , așa cum a pretins gruparea Iliescu pentru a justifica atacarea populației civile după 22 decembrie.

Este concluzia desprinsă din rechizitoriul Dosarului Revoluţiei instrumentat de generalul Cătălin Ranco Pițu, fost procuror militar șef al Secției Parchetelor Militare de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dosar în care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu şi generalul de aviaţie (r) Iosif Rus au fost trimişi în judecată pentru crime împotriva umanităţii.

De ce a fost nevoie de execuția cuplului Ceaușescu

Cartea descrie în detaliu planificarea şi modul executării loviturii de stat, scopul diversiunii puse la cale de grupul politico-militar condus de Iliescu ori secretizarea unor documente militare de importanţă covârşitoare timp de 30 de ani.

În acest context, gruparea care a preluat puterea a avut nevoie ca Nicolae și Elena Ceaușescu să nu aibă parte de un proces normal și a decis execuția acestora.

În sprijinul loviturii militare, arată procurorul Ranco Pițu, sunt nenumăratele dovezi și mărturii că Armata, apoi DSS (Direcția Securității Statului) l-au trădat imediat pe Ceaușescu, trecând de partea poporului.

Gruparea condusă de Iliescu s-a format încă din anii 70-8o și avea puternice simpatiii pro-sovietice. De altfel, o parte din membrii ei erau școliți la Moscova.

Declarațiile lui Ceaușescu din timpul procesului de la Târgoviște care au fost ținute ascunse aproape 40 de ani

Așa cum reiese din cartea „Ruperea Blestemului. Revoluția Română din decembrie 1989” (2024, Litera), gruparea formată din Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Silviu Brucan, generalul Nicolae Militaru (dovedit agent GRU după Revoluție și desemnat ministru al Apoărării în 22 decembrie), generalul Victor Stănculescu (ministru al Apărării după sinuciderea lui Vasile Milea din dimineața zilei de 22 decembrie), generalul Iulian Vlad (șeful Securității) s-a grăbit să-i execute pe soții Ceaușescu la capătul unui simulacru de proces, aceștia fiind uciși chiar în ziua de Crăciun, într-o unitate militară din Tîrgoviște.

rechizitoriul a fost aberant, conform autorului, cuplul Ceaușescu fiind acuzat de noartea a 60.000 de români și subminarea economiei naționale

Acuzațiile formulate de grupul Iliescu la Televiziunea Națională că Ceaușeștii sunt apărați de o parte a Securității, care a luat cu asalt unitatea din Tîrgoviște unde erau deținuți, s-au dovedit o diversiune menită să consolideze ideea că Ceaușescu este apărat de teroriști și să justifice războiul fraticid izbucnit după 22 decembrie cu largul concurs al facțiunii Iliescu – Militaru – Voiculescu.

S-a dezinformat grolosan, în ideea că unitatea este atacată și chiar ocupată de forțele securist-teroriste fidele familiei Ceaușescu.

Decretul de instituire a Tribunalului Militar Extraordinar de judecare în regim de urgență a faptelor săvârșite de Nicolae și Elena Ceaușescu a fost redactat și semnat personal de Iliescu la 24 decembrie 1989.

Ceaușescu acuză o trădare națională și refuză să se apere

Dar ce a spus Ceaușescu în timpul sumarului proces? Declarațiile sale sunt categorice – învinuire de trădare națională.

”Grupul care se declară Comitetul de Salvare Națională este un Comitet de Trădare Națională (…) Este o bandă de trădători de țară care a organizat lovitura de stat. În fața loviturii de stat, nu răspund! Celor care au chemat armate străine în țară nu le răspund! Răspund doar în fața Marii Adunării Naționale.

Cei care au preluat puterea prin trădare, așa cum s-a întâmplat sute și sute de ani în istoria României, vor sfârși prin a răspunde în fața poporului…. Putem fi împușcați și fără chestiunea aceasta. Cine a organizat lovitura de stat poate să împuște pe oricine… Va trăi România! Și poporul liber, nu cu trădători!… Mai bine e să lupți în glorie deplină decât să fii sclav!… Răspund doar Constituției țării!… Calitatea de președinte nu mi-o poate lua decât marea Adunare Națională… (…)

De la un capăt la altul, sunt doar minciuni ale celor care au dat lovitura de stat trădând poporul și mergând la distrugerea independenței României…

Cu oameni corecți aș fi discutat, mă ridicam în picioare în fața muncitorilor.

Este o bandă de trădători care a organizat lovitura de stat”.

Ranco Pițu: Execuția soților Ceaușescu acționează ca un blestem asupra noastră

În viziunea autorului cărții, execuția grăbită a soților Ceaușescu, chiar în ziua de Crăciun a acelui an revoluționar, 1989, are efectele unui blestem care le provoacă românilor traume transgeneraționale.

”Execuția soților Ceaușescu, așa cum a fost ea, acționează ca un blestem asupra noastră. Lăsând la o parte faptul că respectivă crimă a avut loc în ziua Crăciunului și că o mare parte a populației (obedientă până la 22 decembrie), declarată creștină, s-a bucurat de înfăptuirea acelei crime, există cel puțin alte două aspecte care merită a fi luate în calcul. Primul element este că noua viață a României are ca piatră de temelie un act de injustiție criminală organizat la nivel statal, cu participarea șefului statului, ministrului apărării, militarilor țării, a unor magistrați, avocați ș.a. Al doilea aspect este că Ceaușescu, fiind eliminat printr-o crimă, a dobândit o nemeritată aură de martir, iar acest lucru se oglindește inclusiv în sondajele recente privitoare la rolul în istoria națională a fostului președinte comunist. (…) Traumele despre care vorbiți își au explicația inclusiv în neasumarea unor adevăruri, incomode pentru unii, ale Revoluției din 89. „Ascunderea sub preș”, mușamalizările și mistificările, practicate sistematic, niciodată nu au produs ceva pozitiv pentru societatea unde se întâmplă, din contră. Dar da, sunt relativ optimist cu privire la viitorul nostru ca națiune, a declarat acesta pentru Libertatea.

Procurorul Cătălin Ranco Pițu (foto) a acordat și Gândul un amplu interviu pe tema acestor dosare fierbinți (Detalii AICI).

